High school sweethearts Stijn en Inge verloven zich op de speelplaats: “‘Hey! Jullie mogen hier helemaal niet zijn!’”

Het moment waarop je partner op één knie gaat om je ten huwelijk te vragen is een moment dat je nooit meer vergeet. In deze reeks ‘Wil je met me trouwen?’ doet NINA de strafste verlovingsverhalen uit de doeken.

Highschool sweethearts Inge en Stijn leren elkaar kennen in het derde middelbaar, wanneer Stijn op dezelfde school als Inge terechtkomt. “We waren altijd bij de eerste leerlingen die ‘s ochtends de speelplaats op wandelden”, vertelt Inge. “Zo zijn we aan de praat geraakt en werden we al snel beste vrienden.”

“Met de tijd groeiden onze gevoelens voor elkaar, alleen durfden we ze niet uitspreken. We hadden allebei schrik om onze goede vriendschap op het spel te zetten.” Stijn springt in. “Totdat we in het zesde middelbaar samen Nieuwjaar vierden en de shotjes tequila rijkelijk vloeiden. (lacht) Die avond kusten we voor het eerst, en de rest is geschiedenis.”

Wij? Dat is voor het leven

“Ik was er al snel van overtuigd dat Inge en ik soulmates zijn. Wij? Dat is voor het leven”, zegt Stijn. Al duurt het maar liefst tien jaar (!) vooraleer hij aan Inge de grote vraag stelt. “Maanden voor de bewuste dag wist ik al dat ik haar ten huwelijk wou vragen. Maar hoe? Dat bleef een raadsel.” Uiteindelijk gaat er bij Stijn toch een lamp branden: dé vraag zou hij stellen op hun oude school, de plek waar hun verhaal begon.

Quote Plots kreeg Stijn telefoon van zijn papa, hij voelde zich niet goed Inge

“Stijn had alles tot in de puntjes voorbereid”, vertelt Inge. “We gingen die avond normaal babysitten op het broertje van Stijn bij Stijns vader. We hadden nog niet gegeten, dus besloten om snel nog een Grieks restaurant binnen te springen. Daar kreeg Stijn plots telefoon van zijn papa, die zei dat hij zich niet goed voelde. Hij zei dat we niet meteen moesten komen, maar vroeg wel om nog even in de buurt te blijven. Mocht hij zich dan toch opnieuw beter voelen, kon hij nog vertrekken naar zijn afspraak.”

‘Hey! Jullie mogen hier helemaal niet zijn!’

Stijn stelt daarom voor om een wandeling te maken. “We wandelden naar onze oude school. Ik wist dat we eigenlijk niet op het terrein mochten, maar Stijn stelde mij gerust. Alleen hoorde ik plots de schoolconciërge roepen. ‘Hey, jullie mogen hier helemaal niet zijn!’ Betrapt, dacht ik”, aldus Inge. Stijn gaat verder. “De conciërge zat mee in het complot. Ik had op voorhand gebeld naar het schoolsecretariaat, waar Jeroen al jaren werkt. Hij kent álle namen van alle leerlingen en wist dus nog wie ik was. Hij vond mijn idee meteen leuk. De conciërge wist via hem dat wij die avond zouden komen en maakte een grapje. (lacht)”

Volledig scherm Links: De oude school van Inge en Stijn. Rechts: de viewmaster. © Inge

Het koppel loopt naar de speelplaats, richting het amfitheater dat bij de school hoort. “Toen we daar zaten, gaf Stijn mij een cadeautje. Op dat moment begon er bij mij wel een belletje te rinkelen”, zegt Inge. Al bleek het cadeau geen ring, maar een viewmaster te zijn. “Stijn vroeg om heel rustig door de foto’s te klikken. Het waren allemaal beelden van ons doorheen de jaren. Bij de laatste foto stond: ‘Will you marry me?’ Toen ik dat las, haalde ik de viewmaster meteen weg voor mijn ogen en zag ik Stijn op zijn knieën voor mij zitten.”

Verstopte picknickmand

Stijn: “Inge was bijzonder emotioneel toen ze ‘ja’ zei. Ze was zelfs de eerste twee uur niet toonbaar op foto’s door haar betraande ogen en rode wangen. (lacht hard)” Al stopten de verrassingen daar niet. “Plots vroeg Stijn of ik iets wou drinken. ‘Waar ga je dat vandaan toveren?’, zei ik al lachend tegen hem. Maar zijn papa, die dus ook mee in het complot zat, had blijkbaar enkele uren voor de verloving een picknickmand verstopt in de struiken met een flesje bubbels en wat hapjes.”

Quote Stijn is echt de extra mile gegaan Inge

“We hebben daar nog even rustig genoten van onze aperitief, en zijn toen richting Eindhoven vertrokken. Daar had ik nog een wellnessovernachting geboekt”, vertelt Stijn. Inge: “In het geniep had hij zelfs mijn koffer al ingepakt en bij zijn vader gezet. Hij had er vijf bikini’s ingestoken. (lacht)” Stijn pikt in: “Ik wou dat ze kon kiezen!”

Verlovingsring uit Frankrijk

“Het was een van de mooiste momenten uit mijn leven”, gaat Inge verder. “Stijn is echt de extra mile gegaan. Hij had de ring die ik graag wou - een opvallend Swarovski-exemplaar met blauwe steen - speciaal besteld in Frankrijk omdat mijn maat hier nergens te vinden was.” Stijn: “Ik heb serieuze flaters gemaakt tijdens het telefoongesprek met die Franse Swarovski-firma. Maar voor een speciale gelegenheid als deze, heb je dat over.”

Volledig scherm Links: Inge en Stijn in het amfitheater. Rechts: de verlovingsring. © Inge

Het koppel trouwt zo’n drie maanden later, op 27 oktober 2018. “Ik kijk met een enorm warm gevoel terug op die periode”, zegt Inge. “Als ik er nu over vertel, voel ik opnieuw alle emoties die ik toen voelde. We zijn dolgelukkig.”

