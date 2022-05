Het is Internationale Masturbatiedag: 13 nieuwe inzichten en tips om dit (in de slaapkamer) te vieren

Soloseks is plezierig, belangrijk, gezond, en toch voelen we er vaak ongemak en schaamte bij. Laat staan dat we er open over praten. Welnu: omdat het vandaag, op 28 mei, Wereld Masturbatiedag is, doen we het voor de verandering wél. We sommen dertien nieuwe inzichten op, voor meer genot en voldoening tussen de lakens.

Van ‘zalig’ tot ‘hoe doe je dat juist?’: soloseks lokt heel wat verschillende vragen en meningen uit. Wil je nog meer weten? We hebben heel wat interessante en nieuwe info gebundeld. Het resultaat: dit hete en complete masturbatiedossier.

1. We masturberen meer dan ooit

Onze collega’s van Goed Gevoel onderzochten met iVox wat de Vlaming zoal uitspookt tussen de lakens en dat leidde tot opmerkelijke cijfers. Onder meer: soloseks wint aan liefhebbers. Een derde van de Vlamingen doet het minstens één keer per week. “Dat bewijst dat masturbatie zijn kwalijke imago — nee, het is geen bedrog en nee, je wordt er niet blind van — stilaan van zich afschudt”, reageert seksuoloog Chloé De Bie. Tegelijk is er nog werk aan de winkel, vindt ze, want 32 procent van de vrouwen heeft nooit soloseks. “Doodzonde. Het is gewoon de snelste en efficiëntste manier om je seksuele behoeftes te bevredigen. En het is gewoonweg gezond, punt.”

2. Ook vrouwen kunnen zich ‘aftrekken’

“Veel mensen denken dat soloseks gelijk staat aan dj’en over de clitoris. Maar je kan nog véél meer doen.” Een heerlijk seksleven begint bij zelfbevrediging. Weten hoe je lichaam in elkaar zit, welke aanrakingen triggerend werken, wat je lekker vindt – en wat niet. Daarom leggen seksuologen Chloé De Bie en Michelle Hufkens uit hoe beginners kunnen starten én geven ze praktische tips voor een nog explosiever orgasme.

Volledig scherm © Pexels

3. Mindful masturberen is een nieuwe selfcaretrend

Sinds de coronacrisis hebben mensen meer seks en masturberen ze vaker. Terecht. Want jezelf plezieren kan heel gezond zijn. Meer zelfs: er gaan steeds meer stemmen op dat je masturbatie ook kan gebruiken om mentaal in evenwicht te komen. Het gaat dan over mindful masturberen: een zelfliefde- en zelfzorgtrend die je helpt om sensuelere en intensere orgasme te ervaren. In plaats van in één rechte lijn op je orgasme af te stevenen, zouden we masturberen eerder moeten zien als een kunst of heilige praktijk die tijd en concentratie vereist.

4. Naast de G-spot bestaan ook de C-spot, A-spot, P-spot en X-spot

Het vrouwelijk genot blijft een groot mysterie. Dat ligt voor een groot deel aan de wetenschap: pas op het einde van de twintigste eeuw is men beginnen kijken naar de anatomie van het vrouwelijke geslachtsdeel. Het was al 1998 (!) toen men er achter kwam dat de clitoris geen knopje is, maar een heus orgaan dat slechts gedeeltelijk zichtbaar is. Ondertussen weten we dat er heel wat erogene zones zijn. Klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie legt uit hoe je de G-spot, C-spot, A-spot, P-spot en X-spot vindt.

5. Handsfree klaarkomen: het kan

Waar zijn die handjes? Niet meer in je broek, want de meeste vrouwen kunnen handsfree klaarkomen. Er zijn er al veel die het doen, maar nog meer die het nog nooit geprobeerd hebben. Seksuologen Kaat Bollen en Mieke Mievis leggen uit hoe je eraan begint en waarom je ermee aan de slag zou willen gaan. “Ik ken vrouwen die op 30 seconden een orgasme krijgen, door met hun benen over elkaar te wiebelen en ondertussen te letten op hun ademhaling.”

Volledig scherm Enkele seksspeeltjes. © Pexels

6. Seksspeeltjes worden steeds slimmer (en spannender)

Er zijn steeds meer slimme seksspeeltjes op de markt. Hun missie: de orgasmekloof tussen man en vrouw overbruggen. Erotisch counselor Ann Cuyvers en seksuologe Kaat Bollen brengen de do’s-and-don’ts bij speelgoed voor volwassenen in kaart én lijsten de spannendste speeltjes op. “Je hebt nu veel meer vrouwelijke sextoydesigners, en dat merk je aan het product. De vrouwelijke anatomie is nu het uitgangspunt: wat heeft zij nodig om een hoogtepunt te bereiken? Van de vorm en het gebruikte materiaal tot de verpakking: alles is mooier, ergonomischer en ‘klitvriendelijker’ geworden.”

7. De kosmische climax werkt helend en empowering

Zit je vast in een masturbatieroutine, waarbij je steeds naar dezelfde vibrator grijpt, dezelfde bewegingen maakt of dezelfde (ethische) porno opzet? Enter: een ‘kosmisch orgasme’. Dit type climax zou helend en empowering werken. En volgens experts is het een goeie manier om seksueel genot op een andere manier te beleven.

8. Sommige vrouwen kunnen klaarkomen door enkel hun borsten en tepels te masseren

Dat borsten een belangrijk onderdeel zijn van het solospel, weet elke vrouw. Meer zelfs: met de juiste aanpak kan iemand klaarkomen door tepelstimulatie alleen. “Het zou het tweede meest voorkomende orgasme zijn”, zegt klinisch seksuoloog Chloé De Bie. Ze legt uit dat tepels honderden zenuwuiteinden hebben, waardoor ze zeer gevoelig zijn, en geeft enkele vingervlugge tepeltips voor in bed.

Volledig scherm © Pexels

9. Erotische luisterverhalen voor rode oortjes zijn in opmars

Veel vrouwen geven aan dat porno niet echt hun ding is. Te expliciet, te onrealistisch. Maar wat als je zo’n vrijpartij zou kunnen invullen zoals je zelf wil? Daar doen de erotische audioverhalen hun intrede: ze nemen je mee op een sensueel avontuur en dompelen je van begin tot einde onder in de wereld van de zinnen. Wij selecteerden 5 websites waar je oren ongetwijfeld van gaan flapperen én redactrice Roxanne test een audioverhaal uit. “Hààr genot staat centraal in het verhaal, wat ervoor zorgt dat je je als vrouw beter kan inleven.”

10. Menstruberen helpt tegen menstruatiepijn

Volgens een recente studie kan zelfbevrediging voor minder menstruatiepijn zorgen. Seksspeeltjesmerk Womanize roept dan ook iedereen op om te ‘menstruberen’: te masturberen tijdens de menstruatie. Maar helpt dat ook echt? Er zit iets in, zegt gynaecoloog Tom Bovyn. Na een orgasme komen namelijk endorfines vrij: hormonen die zorgen voor ontspanning en euforie. En er zijn nog een aantal andere mogelijke verklaringen.

11. 9 op de 10 vrouwen zou klaarkomen dankzij de ‘Womanizer’

Externe clitorisstimulatoren doen het goed. Zéér goed. Zo zijn er een aantal speeltjes waar vrouwen met een gelukzalige blik en glanzende ogen over spreken. De Womanizer is er eentje van. ‘De orgasmemachine’, wordt hij ook wel genoemd. En die bijnaam heeft hij niet gestolen. Als we de verkooppraatjes mogen geloven, kunnen negen op de tien vrouwen ermee klaarkomen. Zelfs als ze nog nooit eerder een orgasme hebben ervaren. Ook ‘Tracy’s Dog’ krijgt honderden en duizenden lovende reviews. De hamvraag: wat is er zo geweldig aan? We vroegen het aan seksuologe Chloé De Bie: “Het behoort tot de nieuwste generatie seksspeeltjes die gebruikmaken van luchtdruk.”

12. Steeds meer clitorale serums op de markt

Steeds meer merken brengen de laatste tijd clitorale serums uit. Hun belofte: meer, langere en intensere orgasmes. Seksuoloog Sam Geuens legt uit hoe de vork in de steel zit. “Veel van die serums bevatten plantaardige extracten, van ginseng tot mierikswortel. We weten dat die producten prikkelend zijn voor de zenuwuiteinden en dus een fysiek effect zullen hebben. Anderzijds kan een clitoraal serum op zich een vrouw niet opwinden of doen klaarkomen. Net zoals Viagra een man geen erectie kan geven.”

13. Wet January biedt een heleboel voordelen

Veel mensen starten het nieuwe jaar door een maand lang niet te drinken. ‘Dry January’ heet dat. ‘Wet January’ draait om een compleet andere uitdaging: een maand lang elke dag masturberen. Het zou in elk geval een krachtige remedie zijn tegen winter blues. We checken bij seksuologen Wim Slabbinck en Chloé De Bie of frequent masturberen nog meer voordelen heeft. “Eerst en vooral: deze uitdaging zal niet voor iedereen haalbaar zijn. Omdat sommigen er simpelweg niet voor openstaan. Maar zelfbevrediging kan wél zeer zinvol zijn.”

