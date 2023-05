“Het gaat regelrecht in tegen onze natuur”. Seksuologe over het principe van casual seks

Het voordeel aan seks zonder verplichtingen? Er komen (meestal) geen emoties bij kijken. Wat wel om de hoek kan loeren, is een leeg gevoel achteraf, misschien zelfs wel gevoelens die je niet meteen had verwacht. Kan een potje seks dus überhaupt wel ‘casual’ zijn?

Komt seks niet altijd met gevoelens?

“Bij casual seks, zoals een friends with benefits-situatie of een onenightstand, is de afspraak dat je geen emotionele connectie aangaat. Je trekt dus een muur op tussen het fysieke en het emotionele. Maar zo’n harde onderscheiding maken, is niet zo evident”, zegt seksuologe Sarah Van Pelt.

“Het is vrijwel onmogelijk om je als persoon emotioneel volledig af te sluiten. Dat zou seks eerlijk gezegd ook minder fijn maken. Seks is per definitie dichtbij iemand komen en dat doet wel iets met je als mens. Wij zijn allemaal van nature op zoek naar verbinding. Die behoefte om ons continu close te voelen tot iemand is er zelfs al vanaf de geboorte.”

“Casual seks is veel afstandelijker. Vandaar dat je met een leeg gevoel kan kampen na zo’n vrijpartij, maar soms zelfs ook tijdens. Je bent letterlijk in elkaar verstrengeld, ontzettend intiem. Erna zeggen dat dit ‘niets voor je betekent’, lijkt mij moeilijk en gaat zelfs een beetje tegen onze natuur in”, aldus Van Pelt.

Is seks zonder emoties dan onmogelijk? Eigenlijk wel. “Onze gevoelens zijn geen knop die je zomaar aan of uit zet. Je kiest er alleen voor om er even niet mee bezig te zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn.”

Op die manier doen we onszelf misschien ook tekort aan de ervaring die seks kan zijn, zegt de seksuologe. “We zijn natuurlijk al lang afgestapt van het feit dat seks enkel dient om ons voort te planten. Je mag genieten van seks en experimenteren. Want zo leer je jezelf, je lichaam en dat van anderen beter kennen. Ook als bedpartners goed op elkaar kunnen afstemmen, leer je op die manier. Al is dat bij casual seks allemaal soms moeilijker, vooral op emotioneel, maar ook vaak op fysiek vlak.”

Veel mensen doen aan one­nightstands. Maar een eerste keer seks met iemand is vaak niet zo geweldig als we denken. Sarah Van Pelt

“Een eerste vrijpartij met een onbekende is immers niet altijd geweldig. Je kent elkaars lichaam niet en je voelt elkaar niet altijd goed aan. Jezelf volledig laten gaan tijdens zo’n potje seks is voor sommigen ook niet gemakkelijk. Het lijkt dus in gedachten soms beter dan dat het is.”

“Wanneer voel je je veilig om je seksueel bij iemand op je gemak te voelen? Dat is een belangrijke vraag. Voor velen is dat meestal niet tijdens de eerste nacht. Zoiets lukt beter naarmate je meer op elkaar afgestemd bent, als friends with benefits bijvoorbeeld. Maar net daaruit ontstaat er ook een vorm van verbinding.”

Vrouwen voelen zich sneller verbonden dan mannen

Van Pelt duidt ook op een verschil tussen man en vrouw. “Puur genetisch hebben vrouwen al sinds de oertijd de neiging om zich na de geslachtsgemeenschap te willen nesten. Dat is te wijten aan het hormoon oxytocine, dat gevoelens van liefde en veiligheid opwekt.”

“Oxytocine komt vrij tijdens de seks bij zowel mannen als vrouwen. Bij vrouwen is dit echter in veel grotere hoeveelheden”, zegt ze. “Hierdoor zouden mannen zich vaker minder slecht voelen na een casual vrijpartij, wijst onderzoek uit.”

“Toch zijn mannen géén emotieloze jagers die elke vrouw in bed willen krijgen”, benadrukt Van Pelt. “Dit verkeerd beeld heeft onder andere te maken met de pornoficatie van de maatschappij en de sociale druk die mannen wordt opgelegd.”

“Mannen scheppen daarom meer op over hun nachtelijke avonturen: ze worden daartoe aangemoedigd. Het gevolg: ze durven zich vaak minder snel kwetsbaar opstellen. Bij vrouwen is dat eerder andersom. Doen ze dat niet en nemen ze ‘zomaar’ een man mee naar huis, dan hebben anderen snel een oordeel klaar.”

Of casual seks een goed idee is of niet, hangt groten­deels af van de intentie. Sarah Van Pelt

En dat is jammer, zegt Van Pelt. “Bij zoiets intiems als seks moet je je wel kwetsbaar opstellen. Daar hebben mannen én vrouwen vandaag nog wel misschien het meeste schrik voor. ‘Ben ik wel goed genoeg?’ vragen sommigen zich af. Jezelf afsluiten en kiezen voor casual seks lijkt dan een veiligere en makkelijkere optie.”

Waag je alleen aan casual seks in deze omstandigheden

Als jij jezelf heel goed kent en daar open over kan communiceren met je bedpartner, dan kan een casual vrijpartij wel fijn zijn, aldus de seksuologe. “Alles hangt af van de intentie. Er zijn natuurlijk veel redenen waarom mensen voor casual seks kiezen. Is het voor de fun of is er een bepaalde klik én jullie willen het allebei? Dan zou ik zeggen go for it.”

“Maar als je op die manier hoopt om een laag zelfbeeld op te krikken, je vorige relatie te verwerken of om andere zaken proberen te mijden, dan denk je er beter nog eens over na. In zulke gevallen is het vaak moeilijk om je grenzen aan te geven en te weten wat je echt graag wil op dat moment. Ook als je dronken bent, is casual seks niet altijd de beste optie. Want dan kamp je achteraf mogelijk niet enkel met een fysieke, maar ook een emotionele kater.”

“Wees je dus van het emotionele kader, leer ervan en durf vooral eerlijk te zijn tegen jezelf over waarom je zou overwegen om het wel of niet te doen”, tipt de seksuologe. “Want goed kunnen en durven communiceren over wederzijdse verlangens en verwachtingen zal vaak bijdragen tot een fijnere ervaring in bed.”

Er kan — jawel — soms ook iets moois uit groeien

Stel dat je toch gevoelens krijgt, dan maakt dat de situatie moeilijker. “Meestal kruip je ook pas met iemand in bed als je hem of haar een tof persoon vindt. De kans dat er dan na verloop van tijd bij iemand iets groeit, is groot. Zeker als het een fijne connectie en goede seks is.”

Soms kan iets pas écht ontstaan als één van de twee het pact verbreekt en zich dus kwetsbaar opstelt. Sarah Van Pelt

“Het zou niet de eerste keer zijn dat er uit iets casuals, iets moois groeit. Maar als een van beiden méér voelt voor de andere, wat doe je dan? Het voor jezelf houden heeft vaak weinig zin. Vroeg of laat moet je hier toch iets mee. Open communicatie en dus zo eerlijk mogelijk zijn tegen je bedpartner, maar ook jezelf, is in dit geval meestal het beste. Soms kan iets ook pas écht ontstaan als één van de twee het pact verbreekt en zich dus kwetsbaar opstelt. Zo verlaagt die drempel voor de ander om hetzelfde te doen.”

“Is er op voorhand afgesproken dat gevoelens echt een no-go zijn? En dit blijkt ook later nog steeds het geval, terwijl jij meer wil? Dan laat je de situatie en de persoon misschien beter los, met alle pijn en verdriet die erbij komt.”

