Help, ik ben verliefd op iemand anders dan mijn partner. Wat moet je doen? “Het overkomt iedereen”

Je partner is je beste vriend en je ziet hem of haar nog altijd even graag, maar toch merk je dat je ook een oogje hebt op iemand anders. Je denkt er voortdurend aan en voelt misschien een paar vlinders in de buik. Dat heet dan emotioneel vreemdgaan, zonder daar (fysiek) gevolg aan te geven. Hoe normaal is het om verliefd te worden op iemand anders terwijl je in een relatie zit? En wat moet je doen als het je overkomt? Relatietherapeut Filip Geelen beantwoordt 6 vragen.

We vallen met de deur in huis: is het normaal om een oogje te hebben op iemand anders als je in een relatie zit?

Voordat je jezelf een immens schuldgevoel aanpraat, weet dat je zeker niet de enige bent die in een relatie zit en een oogje heeft op iemand anders. “Het komt héél veel voor”, zegt relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen.

“In een relatie weet je op den duur wat je van jouw partner kan verwachten. Deze veiligheid en stabiliteit is nodig, maar kan ook een boosdoener zijn. Het kan dat je op zoek gaat naar iets spannend en prikkelend als stabiliteit een sleur wordt. Let op: dat is zeker geen vrijgeleide om de versiertoer op te gaan.”

“Gevoelens of een crush ontwikkelen, dat kan iedereen overkomen. Los van of je hier voor open staat, of niet. Iemand kan je prikkelen door zijn of haar blik, de manier van wandelen of door hun intelligentie. Stel dat dit zaken zijn die je partner niet heeft, of je crush net in uitvergrote mate, dan kan het dat er een vlammetje gaat branden. Wat je met dit vlammetje doet, is dan cruciaal.”

Is emotioneel vreemdgaan even erg als fysiek vreemdgaan?

Als jouw partner een diepgaande connectie aangaat met een ander, is dat zeer pijnlijk, vindt Geelen. “Even pijnlijk is het als er de hele dag iemand anders door jouw partners hoofd spookt. Na een lijfelijke misstap kan de relatie nog op de goede rails belanden, door goede gesprekken en afspraken. Maar wanneer je partner zich emotioneel bindt aan een ander, zijn of haar hart uitstort en op diepgaand niveau gesprekken voert, wordt het moeilijker.”

Quote Als je dingen wél vertelt aan de een crush en niet aan je partner, wordt het gevaarlijk. Filip Geelen, relatietherapeut

Dan moet je die kluwen samen ontrafelen, vindt de expert. Geen gemakkelijke opdracht. “Dus ja, emotioneel vreemdgaan kan minstens zo hard inslaan als een fysieke misstap.”

Wanneer gaat een emotionele band met iemand anders dan je partner te ver?

Eigenlijk weet je maar al te goed wanneer je te ver gaat, legt de relatie-expert uit. “Dat voel je goed genoeg aan. Wanneer je meer aan de ander denkt dan aan je partner, bijvoorbeeld. Of als je erg uitkijkt naar het contact en ongeduldig wacht op een berichtje. Als je dingen wél vertelt aan de andere en niet aan je partner. Of als je voor die laatste dingen verzwijgt.”

Volledig scherm Filip Geelen, seksuoloog en relatietherapeut © VTM

Het gaat verder dan uitkijken naar een date met een goede vriend of vriendin, weet de expert. “Omdat je merkt dat er andere gevoelens beginnen te spelen. Je gaat mogelijks de flirterige toer op en hunkert echt naar de aandacht van de ander.”

Wanneer wordt het gevaarlijk voor je relatie?

Iemand bewonderen vanop een afstand kan onschuldig zijn, maar bewust toenadering zoeken kan wel degelijk schadelijke gevolgen hebben voor je relatie. “Zoek je iemand bewust op via berichten óf fysiek? Spreek je nét iets meer af met die ene sportvriend(in) dan met een andere? Heb je toevallig net altijd een vraag of een leuke meme om naar die ene persoon te sturen? Betrap je jezelf erop dat je extra mooi voor de dag wil komen, net voor die ene persoon? Voel je kriebels wanneer hij of zij je (platonische) aandacht geeft? Dan begeef je je op glad ijs.”

Quote Je partner merkt dit ongetwij­feld op. Wie in een stabiele relatie zit met goede fundamen­ten, kan altijd het gesprek aangaan. Filip Geelen, relatietherapeut

“Het kan ertoe leiden alle energie en aandacht die je anders voor je partner hebt, nu naar je crush gaat. En je partner voelt dat ongetwijfeld. Kortom, het wordt gevaarlijk als je het vlammetje begint te voeden.”

Wat doe je als je merkt dat je verliefd wordt op iemand anders?

De harde aanpak blijkt dan de beste te zijn. “Hoe moeilijk het ook is, je smoort dat vlammetje best in de kiem. Als je dit niet doet, kan het rampzalig zijn voor je relatie. Neem afstand of beperk het contact met die persoon. Daardoor zal de verliefdheid hopelijk gaan liggen en kun je verder investeren in je relatie.”

Uiteindelijk kunnen die vlinders een storm in een glas water zijn en hoef je er verder niets mee te doen. Maar soms gaat het gevoel zo knagen dat je jezelf niet meer bent in de relatie. Geelen: “Je partner merkt dit ongetwijfeld op. Wie in een stabiele relatie zit met goede fundamenten, kan altijd een eerlijk gesprek aangaan. Dat ben je je lief en jezelf echt verschuldigd.”

Quote Een crush kan je met jouw neus op de feiten drukken: hoe sta jij in de relatie en hoe zie jij je partner? Filip Geelen, relatietherapeut

“In een volwassen relatie waarbij de partners elkaar respecteren, is er normaal wederzijds begrip voor zo'n bevlieging of een crush. Het kan ons immers allemaal overkomen. We kunnen toch niet verwachten dat we in ons leven, naast de partner, niémand tegenkomen waarvan we denken: ‘Awel, ja!’?”

Kan een crush hebben ook goed zijn voor je relatie?

Het kan in elk geval een eye-opener zijn, legt de expert uit. “Een crush kan je met jouw neus op de feiten drukken: hoe sta jij in de relatie en hoe zie jij je partner? Laat het gespreksonderwerp zeker niet liggen wanneer je denkt dat jullie het aankunnen.”

“Vertel gerust dat je meer liefde en waardering wilt voelen of dat je iets mist. Wanneer je dit soort dingen samen kan bespreken, zul je merken dat je relatie er alleen maar sterker uitkomt.”

