Grote seksenquête onthult: de Vlaming vindt vreemdgaan een breekpunt, maar kan zichzelf toch niet altijd bedwingen

Helft van de Vlaamse singles vindt flirten moeilijker geworden: “De spelregels zijn niet veranderd. We denken er alleen meer over na”

Flirten anno 2022? Verdomd lastig, vindt meer dan de helft van de Vlaamse singles. Dat blijkt uit de grote seksenquête van Goed Gevoel en Nina. Iemand juist aanvoelen vanachter een schermpje? Niet simpel. En zomaar een arm om de schouder, is dat in tijden van de MeToo-beweging nog wel oké? “Er wordt snel getoeterd dat niets nog mag, maar eigenlijk is het net goed dat we nu nadenken over ons geflirt”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck.

20 april