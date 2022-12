Gregory verwent Jamila in de auto van zijn vader: “Ze kwam in reverse cowgirl op mij zitten”

Opletten op datingapps: 1712 en UCLL waarschu­wen dat 1 op de 3 gebruikers in gevaarlij­ke situatie belandt

Een groeiend aantal Belgen gebruikt datingapps. En een groeiend aantal Belgen wordt via die apps slachtoffer van misbruik of geweld, melden hulplijn 1712 en onderzoekers van de UCLL. Maar liefst 1 op de 3 zou al geweld ervaren hebben via een datingapp, al gebeurt het waarschijnlijk nog vaker in de realiteit. “Dit gaat over het topje van de ijsberg.”

16 december