Gehuwde Yolanda is verliefd op haar baas: “Wat begon als geplaag, eindigde in een affaire.” Seksuoloog Wim geeft raad

“Mijn vriend heeft erg vreemde seksuele verlangens”: de 15 meest gelezen adviezen van relatiethe­ra­peut Wim gebundeld

Een partner die tussen de lakens nogal fel buiten de lijntjes wil kleuren, een compleet seksloos huwelijk, de pijnlijke ontdekking van een affaire of hartverscheurende eenzaamheid: in onze rubriek Wim Weet Raad geeft seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck de NINA-lezer(es) al enkele jaren wekelijks uitgebreid advies over liefdesproblemen. Wij bundelen zijn vijftien meest opvallende adviezen. “Stel je niet op als grijze muis, dat spreekt niemand aan.”

14 februari