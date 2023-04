Gehuwde Mia (45) chat online met haar crush. “Wanneer ik vrij met mijn man, denk ik aan onze berichten”

Relatiethe­ra­peut waarschuwt voor ‘toxic good guys’: “Ze planten een gevaarlijk zaadje in je hoofd”

“Mijn lief doet niks mis. Waarom voel ik me dan slecht in onze relatie?” Klinkt dit je bekend in de oren, dan is je partner misschien een ‘toxic good guy’. Relatietherapeut Mieke Mievis waarschuwt voor vijf types bedrieglijk ‘brave’ mannen en hoe je ze kan herkennen. “In kleine dingen laat hij merken dat jullie relatie én jij toch niet helemaal perfect zijn.”