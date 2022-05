“‘Geef je over’, fluisterde ze.” Loïc krijgt zijn eerste prostaatmassage ooit en beleeft zo het meest intense orgasme

De gescheiden Loïc* (51) leert Deborah* (53) op een nocturne kennen. Een week later spreken ze af, maar niets had Loïc op die avond kunnen voorbereiden. Ze rijden naar het appartement van haar ouders aan zee. Onderweg pijpt Deborah hem, en dat is nog maar het begin. Loïc wordt door haar uitgedaagd om al zijn grenzen te verleggen en zich volledig aan lust en liefde over te geven. “Het was de eerste keer dat een vrouw in mijn bijzijn ejaculeerde.”