Erwins vrouw wil later scheiden. “Maar pas als de kinderen ouder zijn.” Relatietherapeut Wim geeft advies

“Zelfs in de slaapkamer doe ik mijn best, maar de afstand groeit”: Estées (30) man blijft ‘microchea­ten’

Toen Estée (30) op een nacht in de gsm van haar man Thomas (31) keek, trof ze flirterige berichten naar andere vrouwen. Sindsdien is haar vertrouwen helemaal zoek. “Hij is zelf belogen in zijn vorige relaties. Ik ging er dus van uit dat hij nooit zoiets zou doen.” Estée wordt obsessief en haar man net erg defensief. Volgens seksuoloog Wim Slabbinck is het aannemelijk dat Thomas nog steeds ‘digitaal vreemdgaat’. Hij legt uit waarom en wat je als koppel kan doen.

27 oktober