EROTISCH VERHAAL. Sara ontmoet Roel in een beachbar in Knokke: “Mijn borsten raken de koude tafel”

Het vadercom­plex: zo beïnvloe­den ‘daddy issues’ je relaties. “De term verbloemt de pijn die erachter zit”

Is een vrouw verliefd op een oudere man? Daddy issues. Dumpt ze haar waardeloos lief niet of duikt ze met alleman in bed? Daddy issues. Problemen in de liefde lijken bij vrouwen vaak te verklaren door een ongezonde relatie met papa als kind. Klopt dat? Een psycholoog licht toe hoe de band met je vader je volwassen romances beïnvloedt. “Mannen blijven er ook niet van gespaard, hoor.”