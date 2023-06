EROTISCH VERHAAL. Antwerp-fan Steven heeft seks met Racing Genk-rivaal Tom: “Dit houd ik niet lang vol”

Van borsten tot het sleutel­been en oorlellen: 40 Vlamingen over de meest sexy lichaamsde­len

Welk lichaamsdeel raak je het liefst aan bij de ander? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 39.700 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Gespierde mannen hebben zo’n plooi bij hun heup. Dat wil ik strelen. All day, every day.”