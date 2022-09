Erik Van Looy en vriendin opnieuw uit elkaar. Zijn knipperlichtrelaties gedoemd om te mislukken?

Anticoncep­tie staat niet stil: 11 nieuwe inzichten voor man én vrouw. “De ‘eikel­pleis­ter’ komt met wat gedoe”

Over de (mannen)pil, het spiraal en andere anticonceptie wordt veel gezegd en geschreven. Maar wat is waarheid en wat bangmakerij? Vandaag, op Wereld Anticonceptiedag, delen we elf inzichten over de kleinoden die we aftoetsten bij experten. Is ‘de knip’ voor mannen pijnlijk? Komt er echt een ‘eikelpleister’ op de markt? Hoe werkt die natuurlijkere temperatuurmethode voor vrouwen? En maakt de pil je PMS nu erger of net niet?

27 september