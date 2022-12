Elke (38) vertelt haar kant over seks met Glen (41): “Hij begon zichzelf te bevredigen terwijl hij naar me keek”

‘Hesidating’: de ongezonde dating­trend waarbij je te veel twijfelt in de liefde. 2 experts helpen je ervan af

Wie datet, twijfelt tegenwoordig vaak te lang of te veel. Na één date kussen of na twintig? Casual of toch serieus? Enter ‘hesidating’, een fenomeen dat ook relatietherapeuten Niels Jacobus en Filip Geelen opmerkten. Ze leggen uit hoe je een eeuwige twijfelaar herkent én hoe je jezelf in de liefde van die eeuwige vraagtekens afhelpt. “De vraag die je je best eerst stelt is: waarom twijfel ik?”

27 november