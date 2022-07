Eerste studie ooit naar anaal genot bij vrouwen onthult 3 technieken

“Echte vrienden komen langs de achterdeur”, luidt het gezegde. Maar verder blijft anale seks een schaamroodonderwerp. Nochtans kan het een erg fijne ervaring zijn, toont een nieuwe baanbrekende studie. Het is het eerste onderzoek dat zich focust op anaal genot bij vrouwen, en met succes, want de wetenschappers achterhaalden drie technieken die vrouwen ultiem plezier opleveren.

Iedereen herinnert zich de sketch van de tv-reeks ‘In de gloria’, die van een modaal Vlaams koppel en een tv-ploeg. Moeder en vader worden apart gezet en moeten vertellen waar ze voor het laatst seks hadden. “Op de keukentafel”, verklapt de man. Zijn vrouw heeft meer schroom en pas na de nodige aanmoediging, flapt ze eruit: “In de poep!”.

Stereotiep idee

Het toont alleszins dat anale seks een onderwerp is dat enige onwennigheid oproept. En dat werd ook bevestigd door een grootschalige enquête van onze collega’s van Goed Gevoel, die toonde dat 45 procent van de Vlamingen anale seks een taboe noemt. Een nieuw onderzoek, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE, is dan ook een van de eerste dat nagegaan is of strelingen en aanrakingen bij deze zone vrouwen genot kunnen opleveren. Meer dan 3.000 Amerikaanse vrouwen tussen 18 en 93 jaar namen deel aan de studie.

“We moeten afstappen bij het stereotiepe idee van anale seks”, schrijven de wetenschappers neer in hun bevindingen. “Want dat roept een heel specifiek beeld op, nietwaar? De meeste studies hebben dan ook gefocust op het penetreren van de aars, bij de vrouw en door de man.” Maar er zijn een andere technieken die meer plezier opleveren, klinkt het.

Anal shallowing, surfacing en pairing

De drie verschillende technieken die de onderzoekers konden onderscheiden: anal surfacing, anal shallowing en anal pairing. De eerste methode wordt gesmaakt door 40 procent van de vrouwen en draait rond het masseren van de billen en de erogene zone rond (maar dus niet in) de anus. Zowat 35 procent van de vrouwen is fan van anal shallowing: het geleidelijk aan naar binnen brengen van een vinger of een speeltje, maar zeker niet dieper dan een centimeter of twee. Tot slot gaf veertig procent van de vrouwen aan dat anal pairing hen seksueel genot opleverde. Daarbij worden anale aanrakingen gecombineerd met vaginale penetratie of clitorale stimulatie.

Deze bevindingen zijn belangrijk, stellen de onderzoekers, omdat ze een deel van het taboe wegnemen. Het is de volgende stap in onze seksuele revolutie: door specifieke begrippen te gebruiken, verdwijnt het stigma en bijhorende misverstanden over anale seks. “Pas als er termen bestaan voor deze technieken, wordt het makkelijker om erover te praten”, is hun redenering. “We gebruiken begrippen als ‘rimmen’ of ‘fisting’, maar tot nu toe wordt er amper gesproken over anaal plezier bij vrouwen. Door nieuwe woorden te gebruiken, kunnen we daar verandering in brengen.”

Quote Puur de druk op de weefsels kan je climax nog explosie­ver maken. Seksuoloog Michelle Hufkens

Dat erkent ook klinisch psycholoog en seksuoloog Michelle Hufkens. “Veel mensen zijn bang van anale seks”, weet ze. “Ze vinden het vies of werden in het verleden afgeschrikt door stereotiepe pornobeelden. Nochtans is dit bij veel mensen een gevoelige zone, en ja, op een leuke manier.” Haar tip: “Je kan dit exploreren door eerst je billen en het randje van je anus zachtjes te masseren. Als dat goed voelt, kan je geleidelijk aan een vinger of een kleine buttplug naar binnen brengen. Je hoeft die zelfs niet te bewegen. Puur de druk op de weefsels kan je climax nog explosiever maken.”

En wat met mannen?

Door de vele zenuwuiteinden en de prostaat is de anus ook bij mannen een erogene zone. Maar de mythe dat de man altijd de actieve, sturende rol moet spelen tijdens een vrijpartij, leeft nog heel sterk. Een anaal speeltje (laten) inbrengen wordt beschouwd als het complete tegenovergestelde daarvan, en wordt om die reden geschuwd door heel wat ­heteromannen. “Nochtans hebben alle mannen een p-spot: als je vijf à zeven centimeter naar binnen gaat, kan je de prostaat stimuleren. Dat kan onder meer met je vinger, buttplugs, anale kralen of andere speeltjes”, stelt relatietherapeut en seksuologe Chloé De Bie. “Bij veel mannen voelt zo’n prostaatorgasme trouwens veel intenser dan een traditioneel orgasme.”

