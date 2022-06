Dolverliefde Jelle en Sebastian woonden 140 km van elkaar: “3 uur op de trein, enkele rit: was de ander dat waard?”

Na jaren liefdes­pech vielen vijftigers Filip en Christine voor elkaar: “Er is meer passie dan ik ooit heb gekend”

“Hij is op zijn knieën gevallen om te vragen of ik een relatie wilde beginnen.” Op bijna hetzelfde moment maakten Filip en Christine een profiel aan op een datingapp. Terwijl de ene tien jaar alleen was na een huwelijk met leugens en bedrog, stapte de andere uit een relatie van twintig jaar. Met de buik vol van de liefde, stroomde hun hart toch snel over. Al zijn de jonge vijftigers liever voorzichtig, want zoals ze zelf zeggen: ware liefde, die groeit. “Het was pas zes maanden later dat in mijn ogen de echte Christine naar boven kwam.”

29 mei