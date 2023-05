Dit zijn dé populairste seksspeeltjes bij 40 Vlamingen. “Een buttplug bij haar zorgt voor heerlijk gekir”

Wat is je lievelingsspeeltje of hulpmiddel tijdens de seks, alleen of met je partner? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 40.600 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Dit speeltje zorgt voor uren ongeziene geilheid.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lessen voor thuis: “Ook mannen genieten heel erg van een speeltje”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? De Vlaming experimenteert graag met hulpmiddeltjes. Maar net zo vaak weten we niet waar te beginnen. “Je wil niet weten hoe vaak ik de vraag krijg om koppels te adviseren over seksspeeltjes”, zegt Uwe. “Inspiratie is nodig.”

Er blijkt uit de rondvraag één grote winnaar. “Zoals verwacht: de luchtdrukvibrator”, zegt Uwe. “Zoals de Satisfyer, de Pinguïn en de Jouvence.” Maar ook de ‘rose quartz wand’ passeerde de revue. Verrassend, want die is nog redelijk onbekend. “Doordat die dildo uit rozenkwarts, of glas of metaal, in een specifieke gebogen vorm komt, kan je als vrouw makkelijk gestimuleerd worden tot een vaginaal hoogtepunt. Daar zijn veel vrouwen naar op zoek.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al blijken ook de middeltjes ‘van vroeger’ nog populair. “Personen gebruiken nog steeds de stralen van de douchekop, de rand van een boek, een hoofdkussen, een elektrische tandenborstel en zelfs de benen van een Barbiepop. (lacht) Ik snap dat, want als jongere ben je vindingrijk. Ik hoop dat gezinnen tegenwoordig ook open praten over seksspeeltjes. Ben je jong en wil je experimenteren? Kijk dan eens in de kast van je ouders. Alles valt proper te maken. (lacht) Of bestel samen iets.”

“Daarnaast komen de softkinks geregeld terug”, zegt Uwe. “Handboeien, blinddoeken, wasknijpers voor de tepels, een touw, een riem, … Die koppels flirten een beetje met hun nieuwsgierigheid. Je kan trouwens heel makkelijk in huis al softkinkspullen vinden, zoals een das als blinddoek.”

Er kan een hele wereld opengaan wanneer je een speeltje integreert in de slaapkamer. Uwe Porters

Ook de mannen hebben zo hun voorkeuren, blijkt. “Mannen genieten heel erg van een speeltje, zoals een vibrerende penisring of buttplug. Het versterkt hun orgasme, en dat wordt duidelijk gesmaakt. Sommige mannen genieten er ook van om samen met hun partner de luchtdrukvibrator te gebruiken.”

En dat heb je nog de koppels of individuen die geen hulpmiddeltjes gebruiken. “Ik snap volledig dat er koppels zijn die voldoende hebben aan elkaar, maar het een mag het ander niet uitsluiten. Er kan een wereld opengaan wanneer je een speeltje integreert in de slaapkamer”, zegt Uwe. “Maar ik merk nog veel te vaak dat dit onderwerp niet bespreekbaar is bij koppels. Praat er toch maar eens over, doorbreek dat taboe, want het is méér dan normaal.”

Voor wie zich aan een speeltje wil wagen, of wat inspiratie zoekt, is Uwe duidelijk. “Een Satisfyer is haast een one-size-fits-all én garandeert quasi een orgasme binnen de minuut. Ook een vibrerende Magic Wand kan heel fijn zijn. Voor iedereen die wil beginnen met anale seks, kijk eens in het aanbod van buttplugs. En nog een must: op elk nachtkastje moet siliconen glijmiddel staan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In ons dossier lees je alle andere artikels uit ‘Breek de week en maak me week’: