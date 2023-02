Dit is waarom zoveel huwelijken stranden, volgens bestsellerauteur: “Niet door bedrog en leugens”

Wanneer een huwelijk op de klippen loopt, denken we al snel aan bedrog, leugens of geldzorgen. Maar de echte, grote boosdoeners zien koppels die lang samen zijn, maar al te vaak over het hoofd, zegt Matthew Fray (43), auteur van de bestseller ‘Waarom je huwelijk strandt’. “Het ging er niet om dat ik die vuile was op de vloer dumpte. Het ging erom dat ik niet vier seconden de moeite nam om iets te veranderen.”

Vanuit zijn werkkamer in Cleveland, Ohio, laat Matthew Fray via Zoom trots de vertalingen van zijn boek zien. ‘Waarom je huwelijk strandt’ is er in het Engels, Italiaans, Duits, Arabisch en vanaf morgen ook in het Nederlands. “Vijf jaar geleden werkte ik op een marketingafdeling. Ik had toen nooit gedacht dat ik nu relatiecoach zou zijn. Het is geweldig, het geeft voldoening.”

Zowel vrouwen als mannen met huwelijksstress doen een beroep op de Amerikaanse ervaringsdeskundige die furore maakte door zijn misère online te publiceren, aanvankelijk onder invloed van alcohol. Zijn therapeut moedigde hem aan te onderzoeken waarom zijn twaalfjarige huwelijk op de klippen was gelopen.

Volledig scherm Matthew Fray. © Matthew Fray

Die aansporing resulteerde in blogs vol humor over de borden die hij altijd naast de vaatwasser zette, zijn vuile was op de vloer, zijn onbegrip over de opvoeding van de kinderen en zijn ergerlijke eigenschap om chronisch te laat te komen. Schrijfsels vol zelfmedelijden ook: hoe kon zijn sexy vriendin nu veranderen in een zeurende trol? Waarom begreep zij hem niet meer? En hoe zou hij ooit kunnen verkroppen dat haar nieuwe partner vaker bij zijn zoon zou zijn dan hijzelf? Uit al die online-dagboeken destilleerde hij eind 2022 de bestseller ‘Waarom je huwelijk strandt’.

Om welke reden gaan huwelijken volgens jou kapot?

“Door onachtzaamheid. Mensen denken dat de meeste relaties stuklopen op grote dingen: geweld, overspel, leugens, gok- en geldzorgen. Is dat niet aan de orde, dan is er weinig aan de hand, is de heersende gedachte. Dat is een onjuiste aanname. Vaak is er helemaal geen sprake van een explosie. Maar van duizend kleine wondjes, als papiersneetjes, die je huwelijk langzaam maar zeker slopen. Die veroorzaken een kloof van onbegrip. Niet na één of twee jaar, maar wel na zes jaar of na tien jaar. Attent zijn is dus van levensbelang.”

Kun je uitleggen waarom borden naast de vaatwasser zetten sluipmoordenaars in je relatie zijn?

“In ons geval ging het uiteindelijk natuurlijk niet om die borden of die vuile was die ik op de vloer dumpte. Het ging erom dat ik dat keer op keer toch deed, ondanks al haar verzoeken om dat niet te doen. Jarenlang. Zonder schaamte, achteloos. Dat ik dus niet vier seconden de moeite nam om iets te veranderen, om die borden in de machine te zetten.”

“Dat ik daardoor uitstraalde: zoek het maar lekker uit. En dat ik, wanneer ze mij er nog eens op aansprak, haar het gevoel gaf dat ze een grote zeur was. Of dat ze er niet toe deed. Dat ik haar niet respecteerde, haar niet wilde begrijpen. Totdat ze op een bepaald moment niets meer zei of vroeg. Het vertrouwen was weg. Want als ik na al die jaren niet eens vier seconden voor haar over had…”

Dat klinkt wel heel simpel.

“Maar het is in veel gevallen ook simpel. Als je je partner chronisch het gevoel geeft hem of haar vanzelfsprekend te vinden, gaat er onderling langzaam steeds meer stuk. Totdat het niet meer te repareren valt. Praat er voor die tijd met elkaar goed over, neem die vier seconden de moeite om iets voor de ander te doen. Ook al vind jij het een futiliteit, een banaal onderwerp. En doe dat dan vooral uit jezelf, wacht niet totdat iemand het weer vraagt.”

Volledig scherm © Pongtep Chithan/Getty Images

Reageren mannen en vrouwen hetzelfde op jouw betoog?

“Nee. Over het algemeen staan vrouwen eerder open voor kritiek van hun partner. Ze delen problemen en ervaringen ook met anderen: met vriendinnen of goede collega’s. Het is dan wel 2023, maar mannen bespreken dit soort kwesties nog steeds minder makkelijk. Ze voelen zich eerder aangevallen, ze voelen zich onterecht het slachtoffer van kritiek. Dan schieten ze in de verdediging.”

“Ze vinden het ook gênant om toe te geven dat ze een zelfhulpboek hebben gelezen. Met vrienden is dit nauwelijks een gespreksthema. Ze willen geen vent zijn die klaagt over zijn echtgenote, en evenmin willen ze kwetsbaar of aarzelend overkomen. Ze houden alles binnen, heel ongezond, en eens in de drie, vier jaar volgt een grote uitbarsting.”

Wat vindt je ex-vrouw van het boek?

“Ze heeft het niet gelezen. Volgens mij is ze bang dat ze alles nog een keer opnieuw beleeft. Of dat ik een foute voorstelling van zaken geef waardoor zij zich weer ergert. Ik denk dat ik objectief ben geweest. En eerlijk. Maar eigenlijk weet ik niet hoe ze over mijn boek denkt. We praten weer goed met elkaar, maar niet hierover.”

In je inleiding schrijf je dat 70 procent van tweede huwelijken of lange relaties ook strandt. Heb jij weer een partner?

“Ja. Sinds twee jaar. Maar we wonen niet samen. Ze heeft een huis in een ander deel van Cleveland. Allebei waren we getrouwd en zijn we gescheiden. Ik vind haar leuk, ik houd van haar, maar ik stort me er niet zoals de eerste keer vol in, omdat ik ergens bang ben opnieuw te falen. En ik wil niet dat mijn zoon, hij is nu 14, nog eens meemaakt dat mijn relatie strandt voordat hij op zichzelf gaat wonen.”

“Bovendien: het is makkelijker wanneer je geen woning, vaatwasser, schema’s, huishoudpot en de opvoeding van de kinderen deelt. Dat scheelt ergernissen en miscommunicatie. Het is een mooie oplossing wil je je relatie goed houden. Aan de andere kant besef ik dat voor kinderen een stabiel huishouden met twee ouders misschien het beste is.”

Geef je je zoon straks mee wat je beschrijft in je boek?

“Nu nog niet, daar is hij te jong voor. Maar wanneer hij rond de twintig is, zal ik hem wijzen op de gevolgen van onverschillig gedrag. Ik zal mijn ervaringen met hem delen: dat hij zijn partner een groot plezier doet als hij interesse toont en attent is op bepaalde momenten. Dat hij luistert. Maar ik wil dat hij zelf ontdekt wat werkt. Hij mag zijn eigen fouten maken en die herstellen. Mijn moeder nam mij vroeger veel te veel in bescherming en dat voelde soms alsof ik geen adem kreeg. Ze bedoelde dat goed, maar ik kreeg het er benauwd van.”

Heb je huwelijken gered door je eigen ervaringen te delen?

“Ik ben niet degene die zoiets kan zeggen. Maar van zowel mannen als vrouwen krijg ik op mijn Instagram en in mijn e-mail bedankjes. Dat ik hen heb gewezen op het belang van schijnbaar kleine momenten en onbetekenende handelingen. Dat die er wel degelijk toe doen.”

Meer lezen? ‘Waarom je huwelijk strandt’ verschijnt morgen bij uitgeverij Lev. (24,99 euro)

