“Dildo’s werden voor en door mannen ontworpen.” Mathilde Mackowski veranderde de markt van sextoys voorgoed

Het is mei, en mei is masturbatiemaand. Voor de gelegenheid legden we ons oor te luisteren bij dé koningin van de seksspeeltjes: Mathilde Mackowski (36). Met haar erotische webshop ‘Sinful’ is ze de grootste vrouwelijke ondernemer van Scandinavië, en de Deense is op weg om ook ons land te veroveren. We vroegen haar hoe het allemaal begon en wat de bestverkopende favorieten zijn. “De ‘Extra Krachtige Luxe Toverstaf’ helpt je ontdekken wat goede trillingen voor je kunnen doen.”

Veertien jaar terug begon Mathilde Mackowski samen met Tonny Andersen een erotische webshop: Sinful. Haar missie? Streven naar een beter en speelser seksleven voor iedereen. Al hadden ze zelf aanvankelijk geen online shop voor ogen. “Ons idee was om een safe space te creëren waar mensen zich bevrijd voelen. Een plek waar je jouw seksleven kan zien als iets wat (nog) leuker en beter kan worden.”

Keer op keer afgewezen

Was dat nodig in 2008? “Niet per se, maar we wilden mensen wél de kans geven om extra pit toe te voegen aan hun seksleven als ze daar zin in hadden.” Dus ging Mathilde op zoek naar een fysieke winkelruimte, al bleek dat een helse opgave. “Telkens als verhuurders ontdekten wat we met de ruimte van plan waren, haakten ze af. Hen proberen te overtuigen van het feit dat het om een fatsoenlijke winkel ging, had geen effect.”

Fast forward naar 2022: ondertussen is Mathilde met haar innoverende seksspeeltjes een van de meest bekroonde vrouwelijke ondernemers in heel Noord-Europa. “Een groot Deens winkelcentrum dat ons afwees toen we bij hen een winkelruimte wilden huren, nam een paar jaar geleden contact op. Nu mochten we wel deel uitmaken van hun winkelcentrum. We hebben hun verzoek vriendelijk geweigerd (lacht).”

Sextoys van oceaanplastic

Het bedrijf telt vandaag 200 werknemers. Sinds de start groeide het elk jaar met zo'n dertig procent. En ook in ons land kun je ondertussen de producten van Sinful online shoppen. Een recente vernieuwing: de Ohhcean. De eerste en enige serie sextoys gemaakt van gerecycled oceaanplastic.

Volledig scherm De innovatieve Ohhcean. © Sinful

It’s a man’s world of toch niet?

Huidskleurige en realistisch ogende producten domineerden lange tijd de industrie. “Vandaag zijn ze nog steeds populair en gelukkig maar, want er moet voor elk wat wils zijn. Toch werden die realistische speeltjes, zoals een huidskleurige dildo, vaak voor en door mannen ontworpen.” Maar voor Mathilde is toegankelijkheid belangrijk.

Quote Mensen bekijken hun seksleven anders: er is veel meer ruimte voor zelfzorg. Dat maakt seksspeel­tjes meer mainstream. Mathilde Mackowski

“Nu worden seksspeeltjes gemaakt door en voor iedereen, ongeacht je seksuele geaardheid. Er worden zoveel nicheproducten ontwikkeld. In die zin is de industrie momenteel echt inclusief en omarmend. Ik vind dat geweldig. Hoe mooier of discreter het ontwerp, hoe lager de drempel wordt en hoe meer speeltjes mainstream worden.”

De top drie

Dat seksspeeltjes nu zo populair zijn, daar heeft Mathilde nog een verklaring voor. “De manier waarop mensen hun seksleven en relaties bekijken, is veranderd. Er is ruimte voor meer zelfzorg en in die context worden seksspeeltjes normaler.” We omarmen sextoys om ons leven te verbeteren: zo ziet de Deense het. “Want een geweldig seksleven, kan je leven écht verbeteren. Op zoveel verschillende manieren.”

Het is dan ook Mathilde die als geen ander weet wat leeft bij vrouwen of met andere woorden: welke seksspeeltjes het best verkopen.

1. De ‘Sinful Extra Krachtige Luxe Toverstaf’

“Een veelzijdig hulpmiddel dat je helpt ontdekken wat goede trillingen precies voor je kunnen doen. Met zowel patronen als snelheden kan het plezier worden afgestemd op jouw behoeften. Onze bestseller!” 2. De body vibrator van Ohhcean

“Vergelijkbaar met de toverstaf. Deze vibrator heeft een mooi design, een handig formaat en zalige vibraties om mee te experimenteren.” 3. De Womanizer

“Een luchtdrukkende clitorisstimulator, die golven in de clitoris stuurt. Een puur genotmiddel.”

Goede basis: glijmiddel en een vibrator

Niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen: begin met een speeltje dat er voor jou aantrekkelijk uitziet. Dat is de raad die Mathilde wil meegeven: “Wat iemand leuk vindt, is zo persoonlijk. Hou je van felle kleuren? Vind je formaat belangrijk? Hou zo’n dingen in het achterhoofd.” Met een kleine vibrator en wat glijmiddel kom je al heel ver. “Dan kun je van daaruit altijd verder bouwen aan je verzameling.”

Volledig scherm Mathilde Mackowski en Tonny Andersen. © Tobias Nicolai

Vrouwen die nerveus zijn over hoe hun partner zal reageren als ze met een seksspeeltje in de slaapkamer opdagen? Die bezorgdheid hoort Mathilde weleens waaien. “Zorg dat je partner weet dat je voor speeltjes openstaat. Als jullie beiden eentje willen proberen, zoek dan naar gemeenschappelijke interesses.” Mathilde tipt ‘adventskalenders’ die populaire speeltjes bundelen voor koppels. Op die manier kan je naar hartenlust experimenteren.

Quote Je hoeft niet noodzake­lijk op ontdekking, maar weet dat er opties zijn moest je de nood voelen. Mathilde Mackowski

Doe het op jouw manier

“Mensen moeten niet noodzakelijk op ontdekking”, vindt de Deense nog. “Het is belangrijk dat ze weten dat er opties zijn, moesten ze nieuwsgierig zijn naar speeltjes. Je hoeft niet elke dag naar een restaurant met een Michelinster te gaan. Soms is een stuk toast met een plakje kaas, precies goed. Maar het is net geweldig om af en toe iets nieuws te proberen en andere smaken te ontdekken.”

Of Mathilde had verwacht om zo groot te worden? Daar antwoordt de gepassioneerde onderneemster nuchter op. “Het draait echt niet om mij. Ik wilde samen met mijn team iets groots creëren, dat is wat voor mij belangrijk is. Iedereen heeft recht op een speels seksleven. Dat is het motto”, sluit ze af.

