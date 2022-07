Dieter gaat vreemd met Ilse midden in een bos: "'Wil je mij proeven?', vroeg ze. Ze smaakte zo lekker”

OPROEP. NINA is op zoek naar straffe verlovings­ver­ha­len

Al snorkelend in helderblauw Grieks water, tussen de Franse wijnvelden, in een luchtballon of zelfs op de top van de Kilimanjaro. Wereldwijd werden al verlovingsringen tevoorschijn gehaald. Een huwelijksaanzoek is dan ook een hoogtepunt in ons leven. En net daarom wil NINA jouw verhaal horen.

21 juli