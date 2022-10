Debby’s (27) beste vriend is verliefd op haar, maar zij niet op hem. “Fysiek voel ik mij niet aangetrokken”

“Mijn vrouw had een affaire en wil scheiden”. Toch wil William (44) het nog een kans geven. Wim Slabbinck geeft raad

Na een huwelijk van twintig jaar wil de vrouw van William (44) scheiden: ze is bezweken voor de aandacht van een collega. Voor William – die aan de zeldzame ziekte van Fabry lijdt – is het verdict loodzwaar. “Ik zie haar nog altijd doodgraag en ik weet echt geen blijf met mezelf.” Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies en een doetip. “Wat we verwachten van een huwelijk, is in de loop van de tijd veranderd.”

12 juni