Debby (27) twijfelt over een liefdesrelatie met haar beste vriend. “Of ik verlang naar hem of ik voel een afkeer”

Maxime vraagt Issy ten huwelijk tijdens een duik in Thailand: “Ik ging nooit trouwen, en toen zag ik haar”

De Vlaamse Maxime is op wereldreis wanneer hij de Thaisy Issy leert kennen. De twee worden al snel verliefd en delen één grote passie: freediven. Het is meteen ook de manier waarop Maxime zijn liefde ten huwelijk vraagt. Al loopt dat niet helemaal volgens plan. “Het blad met ‘Wil je met mij trouwen’ verstopte ik in mijn wetsuit, zodat Issy niets zou merken.” Dácht hij … Hoe Maxime deze indrukwekkende verloving in het geheim voorbereidde én hoeveel hij ervoor betaalde, vertelt hij ook.

30 september