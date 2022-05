De verliefde Magalie (28) en Michael (41) hebben grote twijfels. “Maar onze eerste kus was filmwaardig”

Na 16 jaar is Melissa weer single en die kans laat Bavo niet liggen: "Ik drukte in een opwelling een kus op haar lippen”

Na 16 jaar loopt het huwelijk van Melissa spaak. Ze trekt met haar kinderen bij haar ouders in, met het idee dat ze altijd alleen zou blijven. Maar dat is buiten Bavo gerekend, die al héél lang een boon heeft voor Melissa. Hij trekt zijn stoute schoenen aan en krijgt vonken en vuur. Of hoe geduld soms loont, ook in de liefde. “We bleven nog uren samen in de auto zitten. Toen ik na de date het huis binnenstapte, moest ik even gaan zitten. Ik denk dat ik ook hardop gezegd heb: ‘Wát was dat?’”

28 april