Dany vraagt zijn vriendin Catherine ten huwelijk met bijzondere flessenpost: "Een ring had hij niet"

La Bamba, oftewel de kusjesdans, zorgt ervoor dat de vonk in de jaren tachtig overspringt tussen Catherine en Dany. De twee zijn meant to be , en dat beseft ook Dany al snel. Op een schaarse verlofdag reist het koppel voor een dagtrip naar Parijs. Daar vraagt Dany zijn vriendin ten huwelijk op een idyllische plek in de stad der liefde. “Ze stond echt perplex. Ze was zelfs sprakeloos, en dat is Catherine nooit.”

Dany en Catherine leren elkaar kennen in de jaren tachtig. “In die tijd ging de jonge garde nog elke zaterdagavond uit om zich te amuseren en een lief op te scharrelen”, lacht Dany. Op een avond belandt hij in Saturnus, een dancing in Peizegem. Catherine is er ook. “Toen La Bamba werd gespeeld, ook wel bekend als de kusjesdans, koos ik Catherine uit. Ik had haar al in het oog, met haar blonde lokken en blauwe ogen... Nadat ik haar drie kussen gaf, bleven onze handen langer dan normaal tegen elkaar hangen. De klik tussen ons was er meteen, want we zijn de rest van de avond samen blijven dansen.”

Catherine vult aan: “Twee weken later nodigde ik hem uit op mijn eindejaarsfuif van de humaniora. Dat was onze eerste officiële date, waarna we ook meteen een koppel werden.”

Zo’n vier jaar gaan voorbij vooraleer Dany zijn vriendin ten huwelijk vraagt. “We waren ook nog zo jong. Ik was 19 en hij 21”, zegt Catherine. “Ik wou daarom eerst vast in dienst zijn, vooraleer Dany mij ten huwelijk vroeg.”

Naar Parijs met de auto van Dany’s vader

Op een warme zomerdag in 1986 besluit het koppel een dagtrip te plannen naar Parijs. “Dat was voor ons absoluut geen evidentie”, vertelt Catherine. “Dany werkte namelijk in de bloemenzaak van zijn ouders en had amper vrije tijd. Wij zagen elkaar daardoor enkel op zaterdagavond en zondag na de markt. Maar we hadden nood aan verlof, en Dany wist de auto van zijn vader te regelen. In de vroege ochtenduren zijn we toen vertrokken naar de stad der liefde.”

Hun eerste tussenstop is het kasteel van Versailles. Daar besluiten Dany en Catherine in de tuinen een roeibootje te huren. Maar wat Catherine toen niet wist, was dat Dany nog heel wat in petto had. “Terwijl we aan het dobberen waren op de vijver, dreef er plots een fles in het water”, vertelt Catherine. “Ik zag dat er een brief in zat, zoals bij echte flessenpost. Maar ik was eigenlijk niet zo geïnteresseerd in die fles, totdat Dany aandrong om hem uit het water te vissen en te openen.”

Volledig scherm De vijver bij Versailles. © Getty Images/EyeEm

Liefdesbrief van Nostradamus

“Dankzij mijn interesse in de oudheid, wist ik dat er zo’n 400 jaar geleden een Franse toekomstvoorspeller, Nostradamus, had geleefd die zijn voorspellingen schreef op rijm. In combinatie met het nummer ‘Message in a bottle’, kwam ik op het idee om de toekomst van onze relatie te voorspellen à la Nostradamus. Ik liet mijn zus de brief schrijven met Chinese inkt en zorgde zelf voor de oude, verweerde look”, legt Dany uit.

Wanneer Catherine de fles opent, weet ze niet meteen wat ze in handen heeft. “Ik vond het vooral grappig dat er zo’n oud perkament in een nogal vrij recente fles wijn zat, want het etiket hing er nog op”, lacht ze. “Maar toen vroeg Dany of ik de brief wou voorlezen.”

Dany: “Ze stond echt perplex. Ze was zelfs sprakeloos, en dat is Catherine nooit. Niet veel later heb ik haar dan gevraagd of ze met mij wou trouwen. Dat was een erg emotioneel moment.”

Volledig scherm De brief die Dany schreef voor Catherine. © Catherine

Catherine: “Dany heeft gelijk. (lacht) Toen ik de brief las, besefte ik plots waarom hij al die tijd zijn jas had aangehouden in de hitte. Om de fles te kunnen verstoppen, natuurlijk! Een ring had hij trouwens niet, maar dat vond ik niet belangrijk. Ik was dolgelukkig dat we gingen trouwen.”

Trouwfoto’s met een knipoog naar Parijs

Na hun romantisch tripje in de roeiboot, besluit het koppel Parijs verder te verkennen. “We boekten een boottocht op de Seine, liepen langs de Eiffeltoren en aten ‘s avonds in Montmartre, waar we ook zo’n typische karikatuur lieten maken”, vertelt Dany. Catherine vult aan: “Om 3 uur ‘s nachts zijn we uiteindelijk pas huiswaarts gekeerd, waardoor ik rechtstreeks naar mijn werk ben gereden. Het was een drukke dag, maar wél onvergetelijk.”

Volledig scherm Dany en Catherine aan de vijver van het Kasteel van Wemmel © Catherine

Dany en Catherine trouwen uiteindelijk een jaar later, op 11 juli 1987. “Onze trouwfoto’s zijn genomen aan de vijver van het kasteel van Wemmel. Een mooie link met onze verloving.”

Al moeten ze dringend nog eens naar Parijs, beseffen ze terwijl ze praten over hun verloving. “Ondanks dat we er verloofd zijn, zijn we er sindsdien nog maar één keer opnieuw geweest.” (lachen)

