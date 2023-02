COLUMN. Journalist Jeroen over zijn tijd in Brussel: “Op een dag sleurde S. mij een peepshowhokje in”

Waar je journalist Jeroen veel vindt? In het kloppend hart van ons land: Brussel. Hij woonde er als kind, ging er studeren aan de universiteit en ging er samen met het meisje waar hij verliefd op was naar een peepshow. Een spannende ervaring, al volgde de échte climax met S. wat later. “Ze stak een muntstuk in de daartoe voorziene gleuf, waarop het gordijntje omhoogging.”

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghost-writer, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48)is een bonte verzameling stielen. Als gescheiden papa van een zoon (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

Ik streek de voorbije maanden geregeld in Brussel neer. De stad waar ik van mijn tweede tot elfde levensjaar woonde. De stad waar ik mijn lagereschooltijd spendeerde. En de stad, ook, waar ik – hoop en al 17 jaar oud – ging studeren aan de universiteit.

Brussel, dat mij recent weer omarmde, omdat ik er rondwaarde in het kader van een tv-documentaire waaraan ik meewerkte. Ik dronk icetea met een bekende theatermaker nabij de Dansaertstraat, slurpte in de schaduw van de Basiliek van Koekelberg koffie met een televisie-icoon op rust en wisselde aan de bareel van Sint-Gillis van gedachten met een flamboyante filmmaker.

Tussendoor streek ik ook even neer in het Federaal Parlement, alweer een plek die heel wat herinneringen opriep. Mijn nonkel Rob zaliger was tot aan zijn pensioen senaatsmedewerker en leidde geregeld al eens een neefje of nichtje rond in de coulissen van de politiek. Zo ook mij. Een keer of drie zelfs, want ik was mateloos gefascineerd door het rode en groene pluche van de kamers van de macht.

Na mijn bezoek aan de Wetstraat vatte ik het plan op om via de Noordwijk en Laken door te steken naar de Brusselse ring. Dat was evenwel buiten wegenwerken, nieuwe eenrichtingsstraten en andere mobiliteitsongein gerekend. En zo kwam het dat ik plots muurvast zat, ergens bij het Noordstation. Mijn oog viel daarbij op een hoekgebouw dat ik herkende uit mijn studentenjaren. Er was destijds een peepshow ondergebracht. Die bleek inmiddels te hebben plaatsgemaakt voor een of andere horecagelegenheid.

Ach, die peepshow. Flashback naar begin jaren negentig, toen ik op de unief S. leerde kennen, een meisje met een zwak voor stinkende grungetypes die uit het werk van Edgar Allan Poe konden citeren. Ik was noch grunge, noch onwelriekend, noch erg vertrouwd met het oeuvre van Poe. Maar ik was wel geweldig verliefd op S., die door een medische aandoening aankeek tegen een beperkte levensverwachting. Zij wilde begrijpelijkerwijs alles uit het daar en dan halen.

En dus sleurde ze mij op een dag zo’n peepshowhokje in. Ze stak een muntstuk in de daartoe voorziene gleuf, waarop het gordijntje omhoogging en we een indringende blik kregen op de erg naakte werkelijkheid van een dame op leeftijd. We kregen de slappe lach, vluchtten naar buiten en haastten ons naar een brasserie om het hele voorval door te spoelen met een warme chocomelk. Van een anticlimax gesproken.

Een echte climax kwam er niet zoveel later alsnog in de vorm van mijn ontmaagding, powered by S., jawel. In een sfeer van vriendschap en vertrouwen. Waarop ze prompt weer achter langharig grungetuig aanging, terwijl ik me wanhopig ging verdiepen in – je raadt het al – de verzamelde werken van Edgar Allan Poe.

