COLUMN. Goedele Liekens vindt heterorelaties levensgevaarlijk: “Eén keer de keel dichtknijpen? Gevarenzone”

Plassen voor de seks om te vrijen zonder volle blaas, is dat wel slim? 3 experts reageren

De vraag of je na een vrijpartij best naar het toilet gaat om een blaasontsteking te voorkomen, is al lang beantwoord: ja. Maar wat met plassen vóór de seks? Volgens sommige stemmen las je best (ook) een toiletbezoek in voor the heat of the moment. Een gynaecoloog, uroloog en bekkenbodemkinesist reageren. “Deze gewoonte verkleint de kans op een blaasontsteking of soa zoals chlamydia.”