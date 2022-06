COLUMN. Goedele Liekens verdedigt vakantieliefjes. “Go for it! Maar breek er geen vaste relatie voor”

COLUMN. Goedele Liekens veroor­deelt veeleisen­de singles en partners. “Die roes blijft niet duren, hoor”

Zijn we te veeleisend geworden in de liefde? Goedele Liekens denkt van wel. Alle koppels die ze kent, gaan uit elkaar. “Ik vraag me af: wat zoeken we in onze relaties? En waarom leidt dat niet tot liefdesgeluk?” De seksuologe schrijft een franke wake-upcall neer voor al te kritische singles of partners en schetst hoe we wél naar de liefde zouden moeten kijken. “Want hoe we het nu doen, is een garantie op teleurstelling.”

6 juni