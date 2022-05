COLUMN. Goedele Liekens verdedigt 'downdaten' voor vrouwen. "Als mannen het doen kijkt niemand daarvan op”

Seksuologe Goedele Liekens volgt de trends in de datingwereld op de voet. En kijk: ze merkt dat ‘downdaten’ — iemand daten die lager opgeleid is dan jij — nog altijd erg not done is. Behálve als je een man bent. Onterecht, pleit Liekens. Al maakt ze zich als mama soms ook in een reflex schuldig aan het afraden van downdaten, beseft ze. “Raar, want als een CEO iets begint met een nagelstyliste is er geen vuiltje aan de lucht.”