COLUMN. Goedele Liekens tipt welke seks nog de moeite is als de passie is gaan liggen. “Go slow, alsjeblief”

De Wereld van Nanoe VIDEO. Achter de erotische webcam met Jolynn en Jason: "50 euro per kwartier om met mij te skypen"

In de vijfde aflevering van de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ ontmoet OnlyFans-ster Nanoe Vaesen Jolynn (31) en Jason (37). Jolynn liet twee jaar geleden haar job als poetsvrouw voor wat het was om een carrière uit te bouwen van achter de erotische webcam. Haar vriend Jason steunt haar volop in die beroepskeuze en duikt zelfs af en toe mee het bed in. “Als mijn kinderen vragen wat mama doet voor de kost ga ik daar niet over liegen. Iedereen heeft seks. Da’s de normaalste zaak van de wereld.” Bekijk de volledige aflevering hierboven.

30 september