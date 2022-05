COLUMN. Goedele Liekens over de verkrachtingen in Oekraïne: “Ze dringen je leven binnen, je huis en dan ook je lichaam”

COLUMN. Goedele Liekens deelt checklist voor de perfecte man. “De gulden middenweg tussen de bad boy en de sloef”

Vrouwen vallen altijd op een bad boy: het is een wijdverspreid cliché, dat Goedele Liekens meteen onder de mat veegt. Klopt niks van, zegt ze. Maar wat maakt een man dan wel aantrekkelijk? Ze stelt een duidelijke checklist op. Mannen, neem pen en papier. “Heren met status — een vette bankrekening of een dikke auto — lijken nog altijd gegeerd. Maar let op met statistieken.”

25 april