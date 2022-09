COLUMN. Goedele geeft tips om te praten over seks met je kind. “De helft van de 10-jarigen keek al porno”

Nanoe ontmoet high-class escorte Noa: “80 procent van mijn klanten is getrouwd, en daar heb ik respect voor”

In de eerste aflevering van de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ trekt OnlyFans-ster Nanoe Vaesen naar high-class escort Noa Aliya. Noa is 28 en voelt zich gelukkig met haar job als sekswerker. En ze is niet alleen, want officieel zijn er nu al meer sekswerkers dan kappers in ons land. Maar wie zijn hun klanten? Hoe zorgen ze voor hun veiligheid? En kunnen ze ook echt beroepskosten inbrengen. In ‘De Wereld van Nanoe’ ontdek je alle antwoorden.

