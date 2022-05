Carmen (34) zou nooit meer een voetballer daten, maar dan ontmoet ze Wesley (41). “Het voelde zo snel vertrouwd”

De verliefde Magalie (28) en Michael (41) maken zich zorgen om hun leeftijds­ver­schil. "Na de eerste kus sloeg de twijfel toe”

Michael (41) en Magalie (28) zijn collega’s. Hij weet niet of hij nog wel een relatie wil, zij is onzeker over het leeftijdsverschil van meer dan twaalf jaar en Michaels baard, tatoeages en kindjes. Maar na een vriendschappelijk diner volgt er een kus — en die is zo heerlijk dat de twee twijfelen. Blijkt de aantrekking sterker dan de afkeer? “Mijn hart zei volmondig ja. Maar ik zag mezelf nog niet als plusmama.”

18 mei