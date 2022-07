Breek de week met Uwe: “Op welk intiem moment uit je verleden zou je nu wél ‘ja’ zeggen?”

Elke week plaatst Uwe Porter een vraag over seks of intimiteit op Instagram. Ze noemt het: ‘Breek de week en maak me week.’ Met deze actie wil ze mensen uit bed doen klappen, en dat werkt. Haar vragen brengen — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Elke donderdag gaat NINA er iets dieper op in.

1. Neen, “want dat is niet gepast”

“Het eerste wat me opvalt, is dat veel vrouwen op een bepaald moment in hun leven een seksuele encounter hebben laten liggen omdat ze dachten dat het niet gepast was, of dat het niet in lijn lag met de maatschappelijke normen en verwachtingen. Zo reageerde iemand: ‘Ik heb ooit een onenightstand geweigerd, want ik dacht dat zo’n avontuurtje niks voor vrouwen was’”, zegt Porters.

“Da’s zo spijtig”, vindt ze. “Wellicht heeft dat te maken met het jarenlange stigma op vrouwelijke seksualiteit. Vrouwen hebben net zo veel recht op seks en genot als mannen, maar toch hanteerden we jarenlang verschillende maatstaven. Een man die op één avond drie meisjes kuste? Die kreeg vroeger een dikke high five. Terwijl de meisjes scheef bekeken werden. Gelukkig zijn die dubbele standaarden tegenwoordig veel minder aanwezig dan vroeger.”

2. Vriendschap niet op het spel willen zetten

Kunnen mannen en vrouwen zonder meer bevriend zijn? Op basis van Uwe’s vraag blijkt dat het toch een complex gegeven is. “Veel reacties gaan over oude vriendschappen, waarbij er een seksuele spanning in de lucht hing. Ze zijn daar nooit op ingegaan, omdat ze hun vriendschap niet op het spel wilden zetten. Dat begrijp ik. De vonk kan altijd overspringen, maar het is niet makkelijk om daar iets mee te doen. Je moet dan immers van een vertrouwde situatie in het diepe, onbekende springen. Plus, zo’n relatie is meteen erg beladen. Als die afspringt, is de kans groot dat de hechte vriendschap die er was ook eindigt.”

3. Met drie in bed

“Als ik iets geleerd heb uit ‘Breek de week en maak me week’ is het wel dat een trio een van de meest voorkomende fantasieën is. Dat komt ook deze keer weer naar boven”, vertelt Uwe Porters. “Verschillende mensen hebben ooit aangeboden gekregen om als derde persoon mee te doen. Dat hebben ze aan zich laten passeren, omdat het hen afschrikte. Maar nu denken ze: dju, ik heb misschien een verrijkende kans laten liggen.”

4. Weigerachtig tegenover orale seks

“Enkele vrouwen geven aan dat ze lange tijd geen orale seks wilden ontvangen. Degene die het nu wel durven met hun huidige partner, zijn unaniem erg blij met die beslissing. (lachje) Het blijft toch een beetje schrikken dat veel vrouwen niet gebeft willen worden, en ergens verbaast het me ook weer niet. Sommige vrouwen vinden het letterlijk moeilijk om zich bloot te geven, om zich kwetsbaar op te stellen of zijn bang dat hun partner denkt dat het vies is.”

5. ‘Nee schat, ik ben moe’

“Veel van mijn volgers zijn jonge koppels met kinderen. Sommigen hebben al laten weten dat mijn vraag hen tot nadenken stemde. Momenteel zeggen ze vaak neen tegen hun partner, neen tegen seks, omdat ze te moe zijn. Maar ze beseffen dat ze op die manier ook kansen en leuke intieme momenten laten schieten. Dus willen ze in de toekomst meer ‘ja’ zeggen en zin creëren. Die paar minuutjes minder slaap zullen het verschil niet maken.” (lacht)

6. Nee tegen ‘the one that got away’

“In bepaalde reacties speelt de ex ook een hoofdrol. Wat als ik een oude, passievolle relatie een tweede kans had gegeven. Wat was er dan gebeurd? Ik merk dat er vaak wordt teruggedacht aan een oude vlam wanneer men iets mist in de huidige relatie, of wanneer er iets misgaat. Maar de kans bestaat dat je de relatie met je ex beter voorstelt in je hoofd dan het werkelijk was.”

De conclusie van Uwe:

“Hoewel seks alomtegenwoordig is in onze maatschappij, blijft het moeilijk om erover te praten. Deze vraag kan een leuke aanleiding zijn om eens terug te blikken naar je seksuele reis die je al hebt afgelegd, alleen of met je partner. Waarom zag je dat toen niet zitten, en wat is er veranderd? Welke kansen heb je laten liggen en waar denk je nog steeds aan terug?”, aldus Uwe Porters.

“En wie weet ... misschien kan je een gemist moment opnieuw creëren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een specifieke reactie van een man. Hij stuurde me: ‘Enkele jaren geleden waren we met de auto op weg naar Frankrijk, op vakantie. Tijdens een stop zei mijn vriendin - inmiddels mijn vrouw - of ik haar op klaarlichte dag wou ‘nemen’ op de motorkap. Tot op de dag van vandaag vind ik het spijtig dat ik zo moe was en gewoon wou doorrijden.’ (lacht) Tja, die situatie en omstandigheden kan je perfect opnieuw tot stand brengen.”

“Vaak stellen we onze momenten mooier voor dan ze eigenlijk waren. Dromen mag. Maar ik hoop vooral dat mensen onthouden dat ze hun gevoel en goesting mogen volgen, los van de verwachtingen en normen die gelden in onze maatschappij. Heb je spijt van een gemiste kans, of wil je bepaalde fantasieën verkennen? Hopelijk is dit het duwtje in de rug om het gesprek met je partner aan te gaan.”

