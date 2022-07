Al plannen vanavond? Dinsdag is de beste dag om op eerste date te gaan: “In het weekend scoor je niet”

Al plannen vanavond? Dinsdag is namelijk dé ultieme dag om op (eerste) date te gaan, zo beweren datingspecialisten. Vooral in de zomer slaat de vonk het vaakst over op een doordeweekse dinsdagavond. “Ook voor niet-singles kan dinsdag wonderen doen.”

Wie een lief zoekt, houdt alle dinsdagavonden in de zomer maar best vrij. Bumble - de datingapp waarop vrouwen de eerste stap moeten zetten na een ‘match’ - becijferde recent dat daten op dinsdag een schot in de roos is. De zomer is sowieso de beste periode voor singles, om nieuwe liefde te vinden. En blijkbaar kruisen we die dus vooral op dinsdag.

Het weekend is in de zomer zeker niét het moment om te scoren, aldus Naomi Walkland, vice-directeur van Bumble Europe. “Zodra het warm wordt, zien we de datinggewoontes van onze singles veranderen op de app. In het weekends willen we liever met vrienden afspreken dan op date te gaan.” En maandag is dan weer iets te snel na het weekend. Dinsdag zijn we er klaar voor.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Naomi Walkland (@naomiwalkland) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zeker niet op donderdag

Tot dezelfde conclusie kwam ook de Britse datingwebsite Tawkify. Zij bekeken de gegevens van zo’n duizend afspraakjes, om uit te vlooien op welke dagen iemand de grootste kans maakt op een succesvolle date. Concreet keken ze welke eerste afspraakjes in een tweede date waren uitgemond en op welke dagen van de week dit vooral gebeurde. Donderdagavond bleek geen ideale avond - just so you know. Het is niet wetenschappelijk te verklaren, maar volgens de matchmakers van Tawkify zijn singles op donderdag al aan het anticiperen op het weekend en zitten ze met hun gedachten bij alle aantrekkelijke mensen die ze dán zullen tegenkomen.

Quote Op dinsdag­avond en zaterdagna­mid­dag ligt de kans op een tweede afspraakje 30 procent hoger.

Volgens de tweede studie kwam dinsdagavond als meest succesvolle moment uit de bus, samen met zaterdagnamiddag. Op beide dagen lag de kans maar liefst 30 procent hoger om erna een tweede afspraakje te bemachtigen. Vooral een late lunch op zaterdag werkt het beste als teaser voor een volgend afspraakje, zo blijkt. Volgens de datingwebsite heeft dat te maken met onze stemming op zaterdagnamiddag: we zijn niet in werkmodus, en tegelijkertijd lopen we niet het gevaar dat we onze kostbare zaterdagavond aan het ‘verspillen’ zijn. Op dinsdagavond wordt er het liefst op restaurant gegaan.

Toch beter vrijdag?

Voor de fans van etymologische logica, is dinsdag evenwel een vreemde keuze. In het Latijn heette dinsdag immers ‘dies Martis’: de dag van Mars, de god van de oorlog. Geen term die we graag met een eerste date associëren, toch? Kies in het geval van taalkundig bijgeloof beter voor vrijdag. Die dag is genoemd naar Freya, de Germaanse godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de wellust. Njam!

“Op maandag spreken we af: laat ons morgen seks hebben.”

En nog dit terzijde: ook voor niet-singles kan dinsdag wonderen doen. De Amerikaanse comédienne Amy Schumer vertelde twee jaar geleden openhartig over haar seksleven na haar bevalling. Zij en haar echtgenoot ‘plannen’ seks in, omdat het er anders niet meer van komt: één keer per week en liefst op dinsdag - om de week goed te starten. “Op maandag spreken we af: ‘Laat ons morgen seks hebben, want dinsdag is een goede dag.’ Achteraf zeggen we altijd tegen elkaar: ‘That was great. We zouden dit meer moeten doen.’ En toch houden we het bij die ene keer per week.” Op dinsdag dus.

Lees ook: