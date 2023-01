Bart vraagt Kate ten huwelijk tijdens skivakantie: “Handig dat ik als snowboarder al op mijn knieën zat”

Hoog in de bergen, daar zijn fervente wintersportliefhebbers Bart (41) en Kate (36) het gelukkigst. Ze zijn al zo’n 19 jaar samen, maar verloofden zich pas vorig jaar op een plek die hen na aan het hart ligt. “Plots vroeg Bart op de skipiste om een selfie. Dat vond ik verdacht, want ík ben degene die dat altijd vraagt.” Hoeveel Bart spendeerde aan zijn verloving in winter wonderland, verklapt hij ook.

Het moment waarop je partner op één knie gaat om je ten huwelijk te vragen is een moment dat je nooit meer vergeet. In deze reeks ‘Wil je met me trouwen?’ doet NINA de strafste verlovingsverhalen uit de doeken.

Bart (41) en Kate (36) leren elkaar kennen in 2004. “Het meisje waarmee ik altijd op de bus wachtte, was de vriendin van Barts broer. Ze nodigde mij uit voor een barbecue, waar Bart ook aanwezig was”, vertelt Kate. “Kate en ik leerden elkaar in de maanden daarop beter kennen, maar ik had tussendoor nog wel eens een fling. Ik hield de boot vooral af omdat ik onze vriendschap niet op het spel wou zetten.” Kate gaat verder. “Zo’n drie maanden later nam ik het initiatief en trokken we samen naar de racewedstrijd, de 24 uur van Spa-Francorchamps. Daar is de vonk overgeslagen”, vertelt Kate.

Een reis naar IJsland verandert alles

Jarenlang geniet het koppel van het leven en halen ze hun hart op bij hun gedeelde passie: wintersport. Trouwen met elkaar komt weleens ter sprake, maar is vooral voor Bart lang geen must. “Als kind van gescheiden ouders hechtte ik altijd weinig geloof aan dat stukje papier. Je dagelijks bewijzen in een relatie en elke dag opnieuw voor elkaar kiezen vond en vind ik nog altijd, veel meer waard.”

“Maar toen Kate en ik in 2016 naar IJsland reisden, veranderde die gedachte. Ik besefte toen dat wij écht voor elkaar zijn gemaakt. We hebben allebei een druk en sociaal leven, maar op zo’n reis kom je elkaar telkens opnieuw tegen. We beleven dan onze mooiste momenten.”

Volledig scherm Bart en Kate tijdens hun jaarlijkse week wintersport. © rv

Dat Kate in januari 2019 ook deeltijds in Dublin gaat wonen voor haar werk en daardoor wekelijks pendelt tussen Brussel en de Ierse hoofdstad, gaf Bart nog een extra reden om te trouwen. “Aangezien Kate officieel in Dublin woont, zijn wij voor de staat complete strangers. Dus omwille daarvan vond ik de verbintenis tussen ons nóg belangrijker.”

“Kom, we maken een selfie”

Toch duurt het dan nog zo’n drie jaar vooraleer Bart de grote vraag stelt. “Ik had mijn trouwplannen al opgeborgen”, lacht Kate. “Al zei mijn gevoel wel dat, mocht Bart het ooit vragen, hij dat in de bergen zou doen.”

En zo geschiedde. “Kate en ik gaan jaarlijks traditiegetrouw skiën. Eind vorig jaar trokken we naar het Italiaanse Valtournenche. Op het weerbericht zag ik dat de zon alleen maar zou schijnen op onze eerste dag. Ik moést het dus meteen tijdens een van onze eerste afdalingen vragen”, legt Bart uit.

“Op zo’n 3500 meter, met een stralende zon op ons gezicht en zonder al te veel toeschouwers, besloot ik Kate te roepen om een selfie te maken. Ze heeft altijd de gewoonte om aan de andere kant van de piste te stoppen.” Kate: “Dat klopt. Dat Bart een foto wou maken, vond ik trouwens wel verdacht. Meestal ben ik degene die het voortouw daarin neemt.”

Volledig scherm Kates ring. © rv

“Terwijl Kate naar mij toekwam, hield ik het juwelendoosje al in mijn hand. Mijn telefoon nam ik in de andere. Nadat we een selfie namen, heb ik haar dan ten huwelijk gevraagd. Als snowboarder zat ik toch al op mijn knieën, dus dat was een meevaller”, lacht Bart. “Ik was compleet overdonderd”, weet Kate nog. “‘Meen je dit!?’, vroeg ik aan Bart. Na al die jaren had hij dé vraag dan toch gesteld op de plek waar we ons hart elk jaar verliezen: in de besneeuwde bergen, óp de latten.”

Driedaags trouwfeest in de Oostenrijkse bergen

Omdat hun liefde voor de besneeuwde bergtoppen zo groot is, zijn Kate en Bart ook van plan om op 3 maart 2023 in de bergen te trouwen. “Op 3 september gaven we al ons jawoord voor de wet, maar exact 6 maanden later trekken we dus met een select clubje vrienden en familie naar het Oostenrijkse Montafon. Daar wacht ons een driedaags trouwfeest in de sneeuw.” Kate: “Het is de meest perfecte verloving én trouw die we ons kunnen wensen, daar in het winter wonderland.”

