Bart en Louis gingen op vakantie met hun ex. “Het gaf ons de kans dingen uit te praten in een ontspannen omgeving”

Radiopre­sen­ta­tri­ce Anke Buckinx schrijft een brief aan een oude liefde. “Ik heb je al vaak gezocht, op Facebook”

In Blankenberge beleeft JOE-radiopresentatrice Anke Buckinx (42) als tiener een heerlijke zomervakantie. Ze is elf en tot over haar oren verliefd op Kevin. “Ik voelde vlinders voor de allereerste keer”, bekent ze in deze brief aan hem. Ze schrijft eerlijk wat ze nog meer voelde en vooral: wat ze nog had moeten zeggen. Want de twee zagen elkaar, tot Ankes spijt, nooit meer terug. Al krijgt ze op een dag wel post van hém. “Het was een Hallmark-kaart, met beertjes op...”

14 augustus