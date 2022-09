ANALYSE. Als vrouwen schrijven over seks... Hoe voelt dat dan voor mannen?

“Minder dan 1 op 5 vrouwen krijgt een orgasme door penetratie.” Seksuoloog geeft 7 belangrij­ke lessen ‘clitkunde’

De clitoris is dé sleutel voor vrouwelijk genot in bed. En toch leven er veel foute fabels over de magic spot. In haar boek ‘It’s all about the clit’ doorprikt seksuologe Lotte Sierens de zeven grootste: de clitoris is géén klein bolletje, tekeer gaan als een dj brengt géén genot en de clit is niet altijd ‘ready to go’. Wat je dan beter wel doet voor maximaal effect, schetst Lotte haarfijn. “Een zachte aai, trilling of natte tongbeweging kan soms helemaal anders voelen naargelang de stemming.”

2 september