Anaal en seks in het bubbelbad: dit zijn de spannendste dingen die Vlamingen doen in bed

Wat is het spannendste dat je al durfde doen tussen de lakens? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 26.600 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de meest opvallende en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit. “Niet echt tussen de lakens, maar mijn man vroeg me onlangs om zonder slip naar huis te komen.”

Lessen voor thuis: “We gaan er vaak van uit dat anale seks vies is, of dat het een drift is die vooral bij mannen voorkomt. Maar uit de anonieme reacties blijkt dat dat helemaal niet klopt”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht.

Van ‘het licht aan laten wanneer we vrijen’ tot anale seks of trio’s: de antwoorden zijn deze keer erg uiteenlopend, vertelt Uwe. “Een eerste vaststelling is dat seks op locatie erg opwindend kan zijn. Wil je meer spanning of eens iets nieuw proberen op seksueel vlak? Dan kan dit een relatief laagdrempelige manier zijn om te experimenteren.”

“Als ik op de reacties afga, vinden veel mensen het geil om te vrijen in een tent, op de werkplek, in maïsvelden of zelfs in de auto - maar daar wil ik geen reclame voor maken want dat is levensgevaarlijk. (lacht) Je hoeft het ook niet te ver te zoeken. Zo kreeg ik een reactie van een koppel met kinderen tussen vijftien en acht jaar oud: zij hebben voor het eerst, na jàren, nog eens gevreeën in hun zetel, terwijl de kinderen sliepen. Dat kan ook erg spannend zijn, hé.”

Hoewel anale seks een schaamroodonderwerp is waar we amper over spreken, blijkt uit de anonieme reacties bij Uwe dat velen het stiekem wél een zeer prettige, erogene zone vinden. “We gaan er vaak van uit dat anale seks vies is, of dat het een drift is die vooral bij mannen voorkomt. Maar dat klopt helemaal niet. Het prikkelt de interesse zowel bij mannen als bij vrouwen.”

“Sommige mensen zeggen ook: ‘We hebben het geprobeerd, maar het deed te veel pijn’. Het kan zijn dat je iets te gretig opgaat in het moment, in de lust, waardoor het pijnlijk wordt. Daarom kies je bij anaal beter voor een heel andere aanpak. Je kan deze zone zachtjes exploreren door eerst de billen of het randje van de anus te masseren. Sommige mannen vinden orale verwennerij ook erg fijn, net zoals geleidelijk aan een vinger of een klein speeltje naar binnen brengen. Dat kan voor een explosief gevoel zorgen, zeker als ze bijna klaarkomen.”

Ook opvallend is dat het spannendste seksuele moment niet altijd plaatsvindt tussen twee partners. Sommige volgers van Uwe verwijzen bijvoorbeeld naar een periode dat ze pikante sms’en stuurden met iemand anders. “Voor sommige mensen staat spanning gelijk aan buiten de lijntjes kleuren, of toch flirten met die lijntjes. Afgaande op de reacties kan dat allerlei verschillende vormen aannemen: sexten met iemand anders, trio’s, bezoekjes aan de parenclub, partnerruil, maar ook vreemdgaan. En dat gebeurt soms mét het medeweten van de partner, maar soms ook zonder.”

“Misschien is het voor sommigen interessant om seksuele monogamie los te koppelen van relationele monogamie. Je libido is sowieso nooit exact hetzelfde als dat van je partner. Plus, je wordt ouder, je doorloopt verschillende levensfases. Dan is het toch ook mooi als je open, zonder vooroordelen, kunt toegeven dat je eens met iemand anders wilt vrijen? Zulke gesprekken zijn momenteel erg zwaarbeladen, maar dat hoeft niet. Je partner kan je lievelingsmens aller tijden blijven, maar dat sluit niet uit dat je - met of zonder je partner erbij - nog fijne seksuele ervaringen kunt hebben met anderen.”

