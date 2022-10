Aiman en Nauskaä zijn de ultieme highschool sweethearts: “Al hield ik de eerste negen maanden de boot af”

Aiman (26) en Nauskaä (26) leerden elkaar in het middelbaar kennen. Het begon met onschuldige afspraakjes in het park na de schooluren, totdat de twee op een fuif belanden. “De donkere teint van zijn Egyptische roots, zijn stralende glimlach en blauwe ogen waren een schot in de roos.” Maar toch liep hun relatie niet altijd op wieltjes.

Elk liefdesverhaal kent een begin. Een krachtige klik. Een eerste kus. Een connectie die niet meer loslaat. In deze rubriek vertellen lezers ons over de vonk die hun vlam aanwakkerde.

Aiman: “Nausikaä en ik gingen naar het Heilig-Hartcollege in Waregem. Tot en met het vierde jaar zaten we niet in dezelfde klas. Toen we een studiekeuze moesten maken, kozen we allebei voor handel. Tot dan was zij voor mij een onbekende.”

Nausikaä: “We zijn highschool sweethearts, al hield ik de eerste negen maanden de boot af.”

Nausikaä: “De donkere teint van zijn Egyptische roots, zijn stralende glimlach en blauwe ogen waren meteen een schot in de roos. Ik had nooit gedacht of zelfs durven dromen om op zo’n jonge leeftijd mijn droomprins al tegen het lijf te lopen.”

Aiman: “Nausikaä was niet ­iemand die de aandacht opeiste of luidruchtig was, waardoor ik haar nog niet eerder opgemerkt had. Als ik eenmaal met haar in de klas zat, had ik vrijwel meteen een oogje op haar.”

Aiman: “Dat herinner ik me niet meer. We waren te jong om te spreken over een eerste date, al spraken we voor en na school geregeld af in een park in de buurt van de school.”

Nausikaä: “Onze eerste echte date? Geen flauw idee. Voor ons waren de vele momenten voor en na school vooral heel gezellig.”

Nausikaä: “Een klasgenoot organiseerde een fuif. Daar hebben we voor het eerst gekust.”

Aiman: “We hebben verschillende eerste kussen gehad. Van een relatie was nog geen sprake, al waren we constant met elkaar in contact en werd er zeker al eens geflirt.”

Aiman: “Vanaf onze eerste ontmoeting begon ik haar geleidelijk aan in een ander daglicht te zien. Voor mij sprong de vonk over op de fuif waar we voor het eerst kusten. Ik herinner me vooral het gelukzalige gevoel toen ik later die avond naar huis fietste.”

Nausikaä: “Sinds ik hem ken, was er altijd een vibe tussen ons die ik met niemand anders had. Tijdens het schooljaar waren er zeker al vonkjes, maar pas op de dag van ons laatste examen evolueerde onze vriendschap in ware liefde.”

Nausikaä: “De overstap van het middelbaar naar het hoger onderwijs was niet zo evident. Door zijn hobby’s had hij een drukke agenda, wat voor wrevel zorgde, maar desondanks bleven wij standhouden.”

Aiman: “Ik had een drukbezet leven. Naast mijn voetbaltrainingen was ik ook dj, met als gevolg dat er niet veel vrije tijd overbleef. Dat vond ze natuurlijk niet altijd even leuk …”

Aiman: “Ik zou niet trouwen als voor eeuwig en altijd niet de ­insteek zou zijn.”

Nausikaä: “Absoluut. Hij vult me als geen ander aan: ik kan weleens explosief reageren, terwijl hij de rust zelve is. Bovendien zijn we als tieners gegroeid tot de jongvolwassenen die we vandaag zijn. Vrienden en vriendinnen die nu iemand leren kennen, hebben zelf al een leven uitgebouwd, terwijl Aiman en ik door de jaren heen samen aan het onze hebben getimmerd.”

Nausikaä: “We hebben mooie toekomstplannen. Hij heeft de grote vraag gesteld, we geven ons jawoord op 20 juni 2023: de dag waarop we 10 jaar samen zijn.”

Aiman: “Het kan niet beter. We zijn volop bezig met het plannen van onze trouw, maar ook over kinderen wordt er al eens gefantaseerd.” (lacht)

• Aiman Abdallah (26) werkt als boekhouder.

• Nausikaä Dewaele (26) is aan de slag als career counsellor.

• Het koppel woont in Wielsbeke.

• Highschool sweethearts zijn eerder uitzondering dan regel. Hoewel Aiman vrijwel meteen een oogje had op Nausikaä, sloeg bij haar de vonk nog niet over, al werd er gedurende het schooljaar al weleens gekust. “Op het oudercontact had onze klastitularis het niet over mijn punten, wel vroeg ze aan mijn ouders of ze op de hoogte waren dat hun dochter een vriendje had.”

