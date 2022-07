Acteur Ben Segers schrijft een brief aan zijn eerste vlam. “Ik was op slag weg van je, ik zal dat nooit vergeten”

Acteur Ben Segers (46) en regisseur Lenny Van Wesemael (39) zijn verliefd op en naast de werkvloer: “Het blijft raar als we per ongeluk ‘baby’ tegen elkaar zeggen op de set”

In #hetisingewikkeld op VIER is zij de regisseur en hij de acteur. Ook thuis bij Ben Segers en Lenny Van Wesemael heeft zij de touwtjes in handen: ze regisseert hem zelfs tijdens onze speelse fotoshoot. In het interview neemt hij af en toe noodgedwongen de leiding. Een maand geleden overleed Lenny’s mama, heel onverwacht. Het wordt een gesprek met een lach en een traan en als rode draad: doodgraag zien. “Liefde is de motor van het leven.”

