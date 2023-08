4 op de 10 partners gaan ‘financieel vreemd’. Hoe vermijd je dat? “Voor seks en geld gaat dezelfde regel op”

Astrid (45) werd gedumpt door haar beste vriendin. “Haar partner had ook een mening over ons”

“Ik had gehoopt dat ze me nog een kans zou geven. Of dat we er op z’n minst eens ruzie over konden maken.” Een plotse vriendschapsbreuk hakt er net zo hard in als liefdesverdriet. Astrid was 20 jaar onafscheidelijk van haar beste vriendin, tot die haar dumpte. Journaliste Raounak Khaddari schreef een boek over de tol van vriendschapsverlies. “Elke zeven jaar verandert je vriendenkring.”