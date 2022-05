1 op de 4 mannen moet huilen na de seks. Hoe komt dat?

Stel je voor: je hebt een ongelofelijke nacht beleefd, de seks was geweldig en je voelde je onoverwinnelijk. Maar dan, zonder enige aanleiding, begin je te wenen. Postcoïtale dysforie heet dat. En het is helemaal niet zo raar, blijkt uit verschillende onderzoeken.

Seks is super. Seks is sexy. Maar seks maakt ook soms sip. Dat laatste is geen fabel, maar een puur feit. Sip zijn na de seks heeft zelfs een naam: postcoïtale dysforie (PCD), oftewel de ervaring van negatieve emoties na een vrijpartij. Je voelt je verdrietig, melancholisch of depressief. Het kan zelfs zijn dat je angst of agressie ervaart.

Uit een Amerikaans onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Women’s Sexual Health’, blijkt dat 46 procent van 230 deelnemende vrouwen zich ooit al verdrietig voelde na de seks. 5 procent gaf aan dat dit maandelijks gebeurt en bij 2 procent zelfs telkens na een vrijpartij. Niet alleen vrouwen ervaren postcoïtale dysforie, ook mannen. Uit een Australisch onderzoek, dat werd gepubliceerd in ‘Journal of Sex & Marital Therapy’, blijkt dat 41 procent van de meer dan 1.000 deelnemende mannen als eens after sex dip beleefde en dat 4 procent er regelmatig last van heeft.

Dat er eens een traan valt na de seks, is dus helemaal geen uitzondering. Gelukkig duurt dat moment doorgaans slechts enkele minuten en kan het echt iedereen op elk moment overkomen. Of je nu al jaren met dezelfde partner samen bent, een onenightstand beleeft of je friend with benefits langs je ligt.

Meerdere oorzaken

Postcoïtale dysforie heeft verschillende oorzaken. Het kan het gevolg zijn van een tegenvallende sekspartij, te weinig intimiteit of pijn tijdens de penetratie. Maar meestal gaat het verder dan dat. Wetenschappers vermoeden dat het ook te maken heeft met erfelijke factoren. Mensen die van nature al vaker huilen, zijn volgens hen gevoeliger voor een after sex dip dan mensen die doorgaans weinig emotie tonen.

Ook gaven vrouwen al aan dat hun dipje na de seks te wijten is aan de ontlading die erbij komt kijken. Niet vreemd, volgens Ian Kerner, seksuoloog uit New York. “Tijdens de ontlading van een orgasme komen er in de hersenen veel hormonen vrij, waaronder oxytocine. Dat hormoon zorgt ervoor dat je je heel erg verbonden voelt met de ander”, vertelt hij aan het Amerikaanse tijdschrift ‘Health’. Wanneer dat intense gevoel na de vrijpartij dan verdwijnt, kan je je plots verdrietig voelen.

Seks zorgt er ook voor dat we ons kwetsbaar voelen, en die kwetsbaarheid kan tranen veroorzaken. “Post-seks is een periode waarin we reflecteren, en dat kan emoties en ervaringen oproepen die je normaal gesproken onder de knoet houdt”, zegt Kerner. Goedmaakseks is hier een voorbeeld van. “Wanneer je ruzie maakt en dan in bed belandt om je ruzie te herstellen, kan het geweldig aanvoelen. Maar daarna realiseer je je misschien dat je niet echt verbonden bent of dat je nog steeds boos bent.”

Toch is het nog altijd niet helemaal duidelijk hoe die post-seks blues nu precies werken. Ook de precieze oorzaken van postcoïtale dysforie worden nog volop onderzocht. Maar dat je eens even je tranen laat rollen na een vrijpartij is dus helemaal niet vreemd.

