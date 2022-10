Zwembadoplichter opgepakt na ‘uitstap' in Genk

Schoten/Schilde/Antwerpen/GenkDe vermeende ‘zwembadoplichter’ Petrus Leistra zit in de cel. Hij zou afgelopen weekend opgepakt zijn in Genk, zo schrijft GVA. De vijftiger werd begin dit jaar nog veroordeeld tot één jaar cel wegens oplichting, fraude en witwassen in een ander dossier, maar wordt ook beschouwd als de spilfiguur in het dossier van Whoppa Pool waarbij mensen zwembaden bestelden en grotendeels betaalden, maar ze werden nooit betaald.

Petrus Leistra (51) uit Schoten werd begin dit jaar veroordeeld door het hof van beroep tot één jaar cel. Hij werd schuldig bevonden aan oplichting, fiscale fraude en witwassen. De miljoenen die hij verdiende met een datingsite kwamen terecht op rekeningen in China. Maar zijn naam werd ook genoemd in het dossier van Whoppa Pool uit Wommelgem Daar was hij zogezegd zelfstandig verkoper voor, maar in de praktijk was hij meer zaakvoerder van de zaak. Koosjes was die zaak niet, want klanten die tot 18.000 euro voorschot betaalden, zagen nooit iets van hun zwembad. Er werd zelfs een facebookgroep opgericht die al snel meer dan 500 leden telde. Leistra zou de zaak geleid hebben nadat de zaakvoeder Boris Vinken was overleden in 2021.

Spanje

De voorbije maanden zou Leistra zich vooral opgehouden hebben in Spanje, maar een terugkeer naar België heeft dit weekend tot zijn arrestatie geleid. Eerder toevallig waarschijnlijk, maar toen hij in Genk gecontroleerd werd bleek dat hij nog een die celstraf had openstaan en werd hij opgepakt. De reputatie van Leistra is in elk geval bedenkelijk. Tussen 2009 en 2014 verdiende hij het niet onaanzienlijke bedrag van net geen vier miljoen euro met datingsites, maar ook daar liet hij zijn oplichtingspraktijken aan de bovengrond komen. Wie een abonnement nam op sites als ‘Temptation Dating’ of ‘Cupido-dating’ hoopte kennis te maken met de verleidelijke vrouwen van wie de foto’s op de gratis webpagina stonden. Maar de gegevensbank van bijvoorbeeld Cupido-dating bevatte bijna uitsluitend profielen van fictieve vrouwen. Er stonden vier betalende vrouwen, 746 fictieve vrouwen en 1.595 betalende mannen geregistreerd. De kans op een date tussen een betalende man en een betalend vrouw was dus zeer klein. In eerste aanleg veroordeelde de rechtbank Petrus Leistra tot zes maanden celstraf. Zijn villa in Schilde, een Range Rover, een Porsche en een BMW werden verbeurd verklaard.

15.000 pagina’s verdwenen

Leistra ging niet akkoord met die veroordeling en stapte daarom naar het hof van beroep. Zijn advocaat Alex Buelens voerde aan dat de strafvervolging door de openbare aanklager onwettig was, want van het originele strafdossier waren maar liefst vijf dozen met 15.325 pagina’s aan documenten verdwenen. Het ging concreet om afdrukken van getuigenissen van klanten van de datingsites, feedbackberichten, chats van leden van de sites en terugbetalingen. De vijf dozen waren bij een verhuis van de politie in de papierversnipperaar terechtgekomen. De politie gaf haar fout toe. Het hof van beroep wilde Petrus Leistra voor die belatingsontduiking en witwassen bestraffen met 2 jaar celstraf. Gezien het onderzoek al 10 jaar aansleept, vond het hof dat de redelijke termijn is overschreden. Daarom werd Petrus Leistra veroordeeld tot een celstraf van een jaar.

