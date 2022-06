Woonzorgcentrum trakteert Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen op Vlaamse maaltijd

Nadat Rusland einde februari Oekraïne binnenviel, belandden er ook oorlogsvluchtelingen in Schoten, die onderdak kregen bij gastgezinnen. “Wij wilden als woonzorgcentrum graag ontmoetingsruimte bieden. Het conflict leeft ook heel sterk bij onze bewoners, omdat die in vele gevallen zelf nog een oorlog hebben meegemaakt. In eerste instantie was dat moeilijk door de coronacrisis. Al lukt dat nu wel. Daarom hebben we de Oekraïense vluchtelingen die in Schoten verblijven en hun gastgezinnen geïnviteerd voor een middagmaal”, vertelt Koen Wouters, algemeen directeur van Woonzorggroep Voorkempen, waartoe WZC Verbert-Verrijdt behoort.

Op het menu: venkelsoep gevolgd door kalkoengebraad met champignonroomsaus, erwtjes, worteltjes en uiteraard frietjes. Chocolademousse vormde de afsluiter. “Terwijl de vluchtelingen in een gezellige sfeer lotgenoten kunnen ontmoeten, is het voor de gastgezinnen ook een ideale gelegenheid ideeën uit te wisselen”, zegt Wouters. “Op deze manier vermijden we ook dat de Oekraïners sociaal geïsoleerd raken”, aldus Véronique d’Exelle (N-VA), schepen voor Sociale Zaken. Op het ontmoetingsmoment konden de Oekraïners ook terecht bij Inge Ledoux, hoofd van de dienst voor sociale zaken.

Interieur vormgeven

Een dertigtal gasten kwamen de voetjes onder tafel schuiven, waaronder ook Olga Tykhonenko (25), haar zoontje Ilija en haar mama Anna. Samen met overgrootmoeder Olga zijn ze gevlucht vanuit Mykolajiv in het zuiden van Oekraïne, niet ver van Odessa. Ze kwamen midden maart aan in ons land. Na eerst een tijdje bij een ander gastgezin een onderkomen te vinden, kregen ze dankzij Ingrid Baeten en Erik Raes de kans in het huis van oma te verblijven, die naar een woonzorgcentrum verhuisd is. “Schoten is een erg mooie en ook rustige gemeente”, vindt de 25-jarige Olga.

“De taalbarrière blijft toch moeilijk. Je kan geen volledige gesprekken voeren. Gelukkig bestaat Google Translate”, vertellen Ingrid en Erik. De jongste telg uit de vier generaties leert momenteel Nederlands via een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) in de Park-iet in het park van Schoten. Ook de andere gezinsleden zijn onze taal aan het leren. “Als ik het Nederlands wat onder de knie heb, wil ik hier aan de slag als interieurontwerper, wat ik ook in Oekraïne deed”, vertelt de jonge mama Olga. Ook al werd haar thuisstad heftig gebombardeerd en is het leven daar wat armtierig, wil ze na de oorlog graag terugkeren naar Oekraïne, waar haar man momenteel nog is.

Voetbalkamp

Met Joos Gilops heeft het gezin ook een lokale buddy. Hij maakt hen wegwijs binnen het OCMW en de administratie. “Ik ben ook al met hen naar de sociale kruidenier geweest. Momenteel bekijken we of Ilija kan deelnemen aan een voetbalkamp.”

De gastvrijheid apprecieert de jeugdige moeder Olga erg. “Iedereen helpt ons op de best mogelijke manier. Daar zijn we heel gelukkig mee”, lacht ze. Of haar zoontje de maaltijd lekker vindt? “Hij vindt het heel goed, al is hij wat verlegen”, besluit zijn mama.

Volledig scherm Schepen Véronique d'Exelle (rechts) serveert venkelsoep aan een Oekraïens gezin. Links van haar staat de dame bij wie het gezin verblijft © emz

