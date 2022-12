Wel zaterdagmarkt op oudjaar, maar geen zondagmarkt op Kerstmis en Nieuwjaar

MERKSEM Kenny (36) investeer­de zelf 6.400 euro in ‘ziekenwa­gen op twee wielen’: “Klassieke ambulances rijden zich nog te dikwijls vast”

In Nederland rijden ze al rond voor het Rode Kruis, maar hier kent bijna niemand ze. De ‘ambu-bike’ of ambulancefiets is in drukke stadskernen en op grote evenementen dikwijls sneller ter plekke om de eerste hulp te bieden dan de klassieke ziekenwagen. Ambulancier Kenny Vinck (36) uit Merksem springt nu ook op de kar. “Onlangs zag ik een vrouw op de fiets vallen. Ik kon meteen aan de slag om te helpen.”

13 december