Wekelijkse markt in wijk Deuzeld gaat zondag niet door

Kapellen Politieman bekent drugshan­del en -bezit, maar betwist dat kind bij drugs kon

In een drugszaak met 24 beklaagden zijn woensdag de advocaten van twee politiemensen van de zone Grens aan het woord gekomen. In hun woning in Kapellen werd een grote hoeveelheid xtc en speed aangetroffen, volgens de procureur binnen handbereik van hun kind. De beklaagden betwistten dat. De procureur vorderde voor J.V (36) dertig maanden cel en voor zijn vrouw S.R. (38) twaalf maanden cel.

11 januari