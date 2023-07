WEER. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Schoten

Pak verkeers­hin­der voor Deurne en Merksem op komst vanaf 8 juli: Oosterweel­wer­ken knippen in rijstroken op Bisschop­pen­hof­laan

Het zwaartepunt van de bouw van de Oosterweelverbinding verschuift steeds meer naar de omgeving van Merksem en Deurne. Wie vaak in de omgeving van de Bisschoppenhoflaan en het Sportpaleis moet zijn, zal in juli en augustus flink wat verkeershinder moeten slikken. De aannemer begint eraan op zaterdag 8 juli. Hij neemt dus geen bouwverlof, want dat start in onze regio precies op die dag.