WEER. Vanochtend kans op helder weer in Schoten

Studenten­ver­e­ni­ging KVHV-Antwerpen verdedigt “recht op dopen”

De Antwerpse afdeling van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) verdedigt in een open brief het “recht op dopen”, in de nasleep van de zaak Sanda Dia. Zelf organiseert het KVHV naar eigen zeggen al sinds jaar en dag “stijlvolle doopopdrachten en een traditionele doopcantus” zonder vernederingen.