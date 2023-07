WEER. Stralend zonnig weer in Schoten vandaag

Nieuwe robotarm helpt neurochi­rur­gen van AZ Klina exacter opereren: “Patiënt herstelt daardoor sneller”

AZ Klina in Brasschaat beschikt over een nieuwe robot voor neurochirurgie. De genavigeerde robotarm helpt neurochirurgen schroeven in de rug te plaatsen. Dankzij de hoogtechnologische aanwinst kunnen de artsen de operatie vooraf nauwkeurig plannen, wat hen toelaat nog accurater te werken. En dat biedt vele voordelen.