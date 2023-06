WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Schoten vanochtend

Twee jaar na drama met school op Nieuw-Zuid krijgen families van slachtof­fers versneld vergoeding uitbetaald

De slachtoffers en nabestaanden van de bouwramp op een werf van een school op het Antwerpse Nieuw Zuid in juni 2021 krijgen een voorlopige vergoeding van de betrokken verzekeringsmaatschappijen in afwachting van de verdere afhandeling van de zaak. Dat is het resultaat van overleg op initiatief van aannemer Democo, de stad Antwerpen en het stedelijke vastgoedbedrijf AG Vespa, de bouwheer van het project. De werf ligt intussen nog steeds stil, maar zal volgens Democo op korte termijn hervatten.